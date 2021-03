Der Launch von Cyberpunk 2077 verlief für die Macher von CD Projekt RED, insbesondere wegen des schlechten Zustands der Last-Gen-Versionen für PlayStation 4 und Xbox One, alles andere als nach Plan. Als Reaktion sah sich Sony zu einem bislang einzigartigen Schritt gezwungen und entfernte den Titel aus dem PlayStation Store. Wann der Titel dort zurückkehren wird, soll wohl allein in Sonys Ermessen liegen.

Cyberpunk 2077: Entwicklerstudio spricht über PS Store-Comeback

Mittlerweile sind seit der Entfernung des Spiels aus dem PS Store über 100 Tage vergangen und ein Comeback-Termin scheint noch nicht in Sicht zu sein. Auch CD Projekt scheint nicht zu wissen, wann ihr Werk wieder ins Angebot des Stores aufgenommen werden könnte. Dies geht, wie IGN berichtet, aus einem gestrigen Q&A zwischen dem Entwicklerstudio und einigen Shareholdern hervor.

Ein Re-Release im PlayStation Store ist noch nicht absehbar / © CD Projekt

Einer der Teilhaber habe das Thema angesprochen, woraufhin das Studio auf die bisher veröffentlichten Updates, etwa Patch 1.2, verwies, die „Cyberpunk 2077“ näher an einen Re-Release im PlayStation Store bringen würden. Daraufhin habe Michał Nowakowski, der Senior Vice President of business development jedoch erklärt, die „finale Entscheidung“ in dieser Angelegenheit würde bei Sony liegen. „Wir glauben, dass wir näher dran sind … aber natürlich liegt die letzte Entscheidung bei ihnen. Warten wir also ab und sehen wir weiter“, führte Nowakoskwi abschließend aus.

Später wurde diesbezüglich noch hinzugefügt, eine Rückkehr von „Cyberpunk 2077“ in den PlayStation Store könne, wie CD Projekt glaubt, auch Käufer auf anderen Plattformen dazu anregen, den Titel zu erwerben. Sony selbst hat sich bezüglich eines Re-Releases des Sci-Fi-RPGs in seinen Store bisher nicht geäußert.

„Cyberpunk 2077“ erschien am 10. Dezember 2020 für PlayStation 4, Xbox One und den PC. Ein Next-Gen-Update für PlayStation 5 und Xbox Series X/S soll im Laufe diesen Jahres folgen, hat aktuell allerdings noch keinen definitiven Veröffentlichungstermin.