CD Projekt gründet neues Studio und erhält Unterstützung von BioWare-Veteranen!

Die CD Projekt Group hat im Rahmen eines umfangreiches Strategy-Updates so einiges an Informationen bezüglich Cyberpunk 2077, dem „The Witcher“-Franchise und dem Unternehmen selbst geteilt. In dem rund 25-minütigen Video gibt es unzählige, spannende Einblicke hinter die Kulissen.

Eine Wahnsinnsmeldung bezieht sich auf die unternehmerische Ausrichtung von CD Projekt. In den letzten drei Jahren hat das Entwicklerstudio Digital Scapes bereits bei der Produktion von „Cyberpunk 2077“ assistiert. Sie haben laut Aussagen von CD Projekt eine „großartige Arbeit“ während dieser Zeit geleistet. Sie halfen bei der Entwicklung und der Optimierung verschiedener Features.

Digital Scapes wird Teil von CD Projekt

Bislang hat Digital Scapes lediglich von außen Hilfe beigesteuert. Doch das wird sich fortan ändern. Digital Scapes wird jetzt ein Teil von CD Projekt. CDP integriert Digital Scapes in die eigenen Reihen, um die „Kompetenzen zu erweitern“.

Das neue Entwicklerstudio wird fortan den Namen CD Projekt RED Vancouver tragen. Es wird das 4. Team neben den polnischen Teams in Warschau, Krakau und Breslau.

Marcin Chudy, Kopf des Vancouver-Studios zeigt sich positiv über die weitere Zusammenarbeit:

„Wir sind sehr erfreut darüber, ein Studio beizutreten, das unglaublich engagierte, weitreichende Erfahrungen wie die The Witcher-Trilogie oder Cyberpunk 2077 geschmiedet hat. Wir glauben, unseren Teil zum Gameplay und der Technologie beitragen zu können, um sie noch fesselnder zu gestalten.“

Es sei eine ideale Gelegenheit für kanadische Entwickler*innen, in die Projekte von CDP involviert zu werden. Und auf der anderen Seite sei es für CDP von Vorteil, auf die Talente aus Kanada zugreifen zu können.

Letztere haben immerhin bereits in der Vergangenheit bewiesen, dass sie einiges auf den Kasten haben. Digital Scapes wurde immerhin in 2012 von Industrieveteranen gegründet wie Garett Marks oder Peter Donnelly, die und mehr unter anderem Erfahrung bei BioWare, Radical Entertainment und Relic machen konnten. Sie haben an Marken wie Mass Effect, Dead Rising oder Company of Heroes mitgewirkt.