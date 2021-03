In CD Projekt Reds Action-RPG Cyberpunk 2077 gibt es die Delamain-Autos, welche von einer KI betrieben werden und mit denen ihr es im Verlauf des Spiels auch zu tun bekommt. Und genau über diese Fahrzeuge hat sich Tesla-Gründer Elon Musk jetzt beschwert.

Der Tesla-Gründer ärgert sich über die Fahrzeuge in Cyberpunk 2077

Zwar handelt es sich bei den Delamain-Taxis um selbstfahrende Fahrzeuge, ihr müsst aber eines davon selbst steuern. Außerdem laufen die Autos noch mit Benzin. Das scheint Elon Musk nicht zu gefallen. Über Twitter beschwerte er sich:

„Delamain-Taxis sollten von alleine fahren, wenn man drin sitzt und im Jahr 2077 auch einen elektrischen Antrieb haben.“

Delamain AI cabs should be able to drive themselves when you’re in them & be electric by 2077 — Elon Musk (@elonmusk) March 9, 2021

Wie schon erwähnt, können Delamain-Taxis in „Cyberpunk 2077“ alleine fahren. Recht am Anfang beispielsweise werdet ihr von einem durch die Stadt gebracht. Doch später ist es so, das ihr ein solches Fahrzeug bekommt und es erst fahren lernen muss. Darüber hinaus würde ein wichtiger Teil des Gameplays verschwinden, wenn man nicht mehr selbst steuern könnte.

Was den Treibstoff angeht, so kommt in den meisten Fahrzeugen ein chemisches Gemisch mit der Bezeichnung CHOOH 2 zum Einsatz. Das wird aber auch verbrannt. Es gibt in der Spielwelt obendrein noch Benzin-Fahrzeuge, was als eine Art Prestige angesehen wird. Elektrofahrzeuge scheinen keine Rolle mehr in 2077 zu spielen.

Man muss hier jedoch bedenken, dass „Cyberpunk 2077“ auf einem Pen-&-Paper-Rollenspiel basiert, das 1988 erschienen ist. Damals waren Elektroautos noch kein Thema. Und das Entwicklerstudio CD Projekt Red wollte mit dem Rollenspiel dem Original einfach so treu wie möglich bleiben. Deswegen gibt es in den Rückblenden rund um Johnny Silverhand im Spiel ja auch schon Cyberimplantate im Jahr 2020. Das ist in der realen Welt noch Zukunftsmusik.