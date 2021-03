Cyberpunk 2077: Keanu Reeves wird beim Kauf von Johnny Silverhand-Merch erwischt

Cyberpunk 2077 würde wahrscheinlich einiges an Coolness einbüßen, wenn „John Wick“-Star Keanu Reeves nicht die Rolle von Ex-Rockstar Johnny Silverhand übernommen hätte. Oder ist es umgekehrt? Offenbar findet Reeves den guten Johnny nämlich auch ziemlich cool. Warum kauft er den Charakter wohl sonst als Sammelfigur?

Erwischt: Keanu Reeves kauft Cyberpunk 2077-Merchandise

Ist es wirklich passiert oder befinden wir uns nur in der Matrix? Das muss sich Keanu Reeves wohl selbst gedacht haben als er seinen kleinen Alter Ego in einem Comicbuchladen in Hollywood gekauft hat. Genau dieser Laden hat nun nämlich ein Bild von Reeves gepostet, das den Schauspieler mit seinen Errungenschaften zeigt. Darunter: ein kleiner Mini-Johnny:

keanu reeves caught buying johnny silverhand merch is KILLING MEEE pic.twitter.com/BMeY074sZD — yow (@42yow) March 15, 2021

Inwiefern Reeves zugestimmt hat, dass die Aufzeichnung der Überwachungskamera auf dem Instagram-Account des Ladens landet, ist wohl fragwürdig. Es ist dennoch schön zu sehen, dass sich auch Stars noch darüber freuen können sich selbst in einem Hype-Projekt wie „Cyberpunk 2077“ realisiert zu sehen – oder eben als Actionfigur.

Das beste hieran: Reeves lebt in Zeiten der Coronapandemie offenbar ganz nach dem Motto Support Your Locals. Denn laut Bildunterschrift des Shops ist das bereits der zweite Samstag hintereinander, an dem Reeves dort ein klein wenig einkauft, statt sich den „Cyberpunk 2077“-Merch von CD Projekt zuschicken zu lassen. Dabei ist offenbar auch immer eine Plauderei mit einigen Fans drin und der Kauf seiner eigenen Comic-Reihe BRZRKR.

Also, sei wie Keanu: Support Your Locals!