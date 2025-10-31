Crit Knife bleibt mächtig – Stapelbarer Effekt begeistert Borderlands 4-Fans!

Die neueste Meldung aus der Welt von Borderlands 4 sorgt für Aufsehen: Der sogenannte Crit Knife, ein besonders mächtiger Wurfmesser-Gegenstand im Spiel, bleibt trotz eines kürzlichen Nerfs weiterhin überaus stark. Diese Nachricht wird insbesondere die Fans des Spiels interessieren, die in den letzten Tagen die Veränderungen durch die neuesten Patches genau beobachtet haben.

Die Rückkehr des Crit Knife

Was hat sich am Crit Knife verändert? Der Crit Knife hatte ursprünglich eine Mechanik, die es ermöglichte, bei einem Treffer fünf Sekunden lang garantierte kritische Treffer zu landen. Diese Fähigkeit machte ihn zu einem der gefürchtetsten Werkzeuge im Spiel. Das Update vom 23. Oktober 2025 sollte dies ändern, indem es die garantierten Krits durch eine 30-prozentige Erhöhung der kritischen Trefferchance ersetzte.

Allerdings stellte sich schnell heraus, dass diese Änderung fehlerhaft war. Statt die kritische Trefferchance zu erhöhen, wurde sie auf 30 Prozent festgesetzt, was für viele Endgame-Builds, die ohnehin schon darüber lagen, zu einem Schadenverlust führte.

Das Update vom 30. Oktober 2025

Wie funktioniert der Crit Knife jetzt? Eine Woche später, mit dem Update vom 30. Oktober 2025, wurde der Crit Knife erneut angepasst. Laut dem YouTuber Lazy_Data wird bei einem erfolgreichen Messerwurf jetzt korrekt der 30-prozentige Bonus des Penetrator Augments angewendet. Der Clou: Dieser Effekt scheint stapelbar zu sein. Drei erfolgreiche Würfe erhöhen die kritische Trefferchance auf 90 Prozent, während vier Würfe für fünf Sekunden garantierte Krits liefern.

Obwohl der Mechanismus nicht mehr genau dem Original entspricht, bleibt der Crit Knife ein mächtiges Werkzeug. Er erfordert nun nur ein wenig mehr Geschick, um sein volles Potenzial zu entfalten und Feinde mit einer Flut kritischer Treffer zu durchbohren.

Zukunft des Crit Knife

Wird der Crit Knife weiter angepasst? Der Beschreibungstext des Penetrator Augments im Spiel erwähnt nicht die Möglichkeit des Stapelns, was darauf hindeuten könnte, dass das aktuelle Verhalten des Crit Knife nicht beabsichtigt ist. Die Patchnotes vom 30. Oktober 2025 erkennen den Fehler der vorherigen Woche an, erwähnen jedoch nicht die Stapelbarkeit.

Es ist möglich, dass in zukünftigen Patches weitere Änderungen vorgenommen werden, insbesondere da Gearbox Software, der Entwickler von Borderlands 4, offen über seine Bemühungen gesprochen hat, die Balancing-Änderungen umzusetzen. Die Tatsache, dass die 100-prozentige Krit-Chance so schnell zurückgekehrt ist, deutet darauf hin, dass die Geschichte dieses übermächtigen Gegenstands noch nicht zu Ende ist.

Über Borderlands 4

Was bietet Borderlands 4? Borderlands 4, entwickelt von Gearbox Software und veröffentlicht von 2K, ist ein actiongeladenes Rollenspiel, das als Loot-Shooter bezeichnet wird. Es ist der Nachfolger von Borderlands 3 und wurde am 12. September 2025 für PlayStation 5, Windows und Xbox Series X/S veröffentlicht. Das Spiel spielt sechs Jahre nach den Ereignissen des Vorgängers und folgt einer neuen Gruppe von Vault Hunters auf dem Planeten Kairos.

Ziel ist es, den tyrannischen Herrscher, den Zeitwächter, zu stürzen und den Planeten zu befreien. Neue Fahrzeuge, ein nahtloses Spielerlebnis ohne Ladebildschirme und kooperatives Gameplay für bis zu vier Spieler sind nur einige der Features, die Borderlands 4 bietet.

Was denkst du über die Änderungen am Crit Knife? Teile deine Meinung in den Kommentaren!