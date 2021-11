Call of Duty Vanguard spielt im Zweiten Weltkrieg. Dementsprechend gibt es darin auch Nazis und da drängt sich natürlich die Frage auf, wie der Shooter damit umgeht. Vor allem im Hinblick auf die Darstellung von Hakenkreuzen und SS-Runen. Jetzt wissen wir: Auch in der deutschen Fasung gibt es die, aber nur in der Story-Kampagne.

CoD Vanguard zeigt Hakenkreuze, aber nur im Singleplayer

Darum geht’s: In Deutschland haben die meisten Spiele mit Nazis lange Zeit schlicht darauf verzichtet, Hakenkreuze und dergleichen darzustellen. Das liegt daran, dass es eigentlich verboten ist, verfassungswidrige Symbole zu zeigen. Seit einigen Jahren greift hier aber die sogenannte Sozialadäquanzklausel, die das ermöglicht. Allerdings nur in bestimmten Fällen.

Wann ist das erlaubt? Wenn es sich um Kultur, Bildung oder Wissenschaft handelt, können Hakenkreuze und dergleichen durchaus abgebildet werden. Sie müssen das Ganze allerdings entsprechend einbetten. „Post Scriptum“ hat beispielsweise Probleme mit der USK bekommen, weil in dem Shooter keine Einordnung des Spielgeschehens vorgenommen worden sei.

Anders war das zum Beispiel aber bei Wolfenstein: Youngblood, das von der USK trotz Hakenkreuzen eine Freigabe erhalten hat. In der Begründung hieß es seinerzeit, dass die Darstellung der NS-Symbolik in dem Fall in Ordnung gehe, weil eine „klare Gegnerschaft zum Nationalsozialismus“ Teil der Story war.

So ist es in Vanguard: In CoD Vanguard werden wir nun wohl auch wieder Hakenkreuze zu Gesicht bekommen. Zumindest wurde das jetzt von Activision angekündigt. Die deutsche Fassung von „Vanguard“ sei zwar vollständig lokalisiert, aber inhaltsgleich mit der internationalen Version, was auch die Darstellung von nationalsozialistischen Symbolen betreffe.

Aber nur in der Story: Im Multiplayer und dem Koop-Zombiemodus wird es allerdings keine Hakenkreuze und SS-Runen zu sehen geben. Die sind nur in der Story-Kampagne sichtbar. Was wohl auch daran liegen dürfte, dass es nur dort die klare Einordnung des Spielgeschehens und eine deutlich erkennbare Gegnerschaft zum Nationalsozialismus gibt. Beides ist im Multiplayer eher schwierig umzusetzen.