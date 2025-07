Call of Duty: WW2 auf Xbox Game Pass – PC-Spieler müssen wachsam sein

Call of Duty: WW2 hat kürzlich seinen Weg auf den Xbox Game Pass gefunden. Dies könnte für viele von euch eine großartige Gelegenheit sein, das Spiel zu erleben. Allerdings warnen Spieler davor, das Spiel auf dem PC zu spielen, da es unsicher sein könnte. Call of Duty zählt zu den größten Franchise der Unterhaltungsindustrie. Seit über 20 Jahren erscheint jedes Jahr ein neuer Teil, was zur Folge hat, dass die Spielerzahlen der vorherigen Spiele schnell abnehmen.

Obwohl es oft verlockend ist, zu älteren Call of Duty-Titeln zurückzukehren, gibt es ein großes Problem: Hacker. Viele ältere Titel von Call of Duty werden von Activision nicht mehr unterstützt und sind daher anfällig für Hackerangriffe. Dies gilt auch für Call of Duty: WW2, das von den Spielern als „nicht sicher“ angesehen wird.

Warum ist Call of Duty: WW2 unsicher?

Was macht Call of Duty: WW2 auf dem PC unsicher? Viele Spieler berichten, dass Hacker das Spiel mit sogenannten RCE-Exploits überfluten. Diese Exploits ermöglichen es Hackern, die Kontrolle über die Rechner anderer Spieler zu übernehmen. Dies kann dazu führen, dass die PCs der Spieler heruntergefahren werden, Notepad geöffnet wird oder sogar unerwünschte Inhalte auf dem Bildschirm erscheinen.

Auch wenn bisher keine Berichte über den Diebstahl von Daten durch diese Exploits vorliegen, bleibt die Sorge, dass solche Angriffe auch Malware auf den Computern der Opfer platzieren könnten. Besonders besorgniserregend ist, dass Spieler berichten, dass Hacker ihren Gamertag kopiert haben, um sie gezielt offline zu schalten.

Was kannst du tun, um dich zu schützen?

Wie kannst du dich vor diesen Angriffen schützen? Der sicherste Weg, sich zu schützen, ist momentan, Call of Duty: WW2 auf dem PC zu meiden. Es gibt Berichte, dass das Spiel auf Konsolen sicher ist, aber PC-Spieler sollten auf ein offizielles Update von Microsoft oder Activision warten.

Die Kampagne von Call of Duty: WW2 kann jedoch bedenkenlos gespielt werden, da sie offline stattfindet. Die Online-Modi hingegen bleiben riskant, bis eine Lösung gefunden wurde. Eine schnelle Reaktion der Entwickler ist zu erwarten, doch wie lange dies dauern wird, ist unklar.

Xbox Game Pass und Call of Duty

Welche Rolle spielt der Xbox Game Pass in dieser Situation? Der Xbox Game Pass bietet Zugang zu einer Vielzahl von Spielen, einschließlich Call of Duty: WW2. Diese Abonnementdienst von Microsoft umfasst sowohl Konsolen als auch PCs und bietet eine ständig wechselnde Bibliothek von Spielen.

Da Call of Duty: WW2 kürzlich im Game Pass enthalten ist, besteht die Hoffnung, dass Activision und Microsoft schnell auf die aktuellen Probleme reagieren werden. Bis dahin solltest du jedoch Vorsicht walten lassen, wenn du das Spiel auf dem PC spielen möchtest.

Was denkst du über diese Sicherheitsbedenken bei Call of Duty: WW2? Teile deine Gedanken und Erfahrungen in den Kommentaren! Bleib sicher und warte vielleicht auf ein Update, bevor du dich in das Online-Gefecht stürzt.