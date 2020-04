Das neue Update 1.20 zu Call of Duty: Warzone und Call of Duty: Modern Warfare für PS4, Xbox One und PC ist da und hält einige Neuerungen für die Spieler bereit. Wir erklären euch in der News, was neu ist und ihr nun beachten solltet!

Allem voran müsst ihr erst einmal den 10 Gigabyte großen Patch auf der PS4 herunterladen. Auf der Xbox One sind es sogar 13 GB, während der PC stolze 32 GB umfasst (wenn ihr MW installiert habt).

Warzone-Glitch schießt Spieler ins Weltall

Wichtig ist auf den Konsolen, dass ein zusätzliches Pack installiert werden muss, wenn der eigentliche Patch durch ist. Sucht hierfür im Menü Multiplayer oder Special Ops auf und installiert das Data Pack 1. Hier werden nochmal 17 GB auf der PS4 und 18 GB auf der Xbox One fällig. Dieser Download ist für Modi aus Modern Warfare gedacht. Bei der Free-2-Play-Variante fällt der Vorgang demnach weg.

Wenn der Download fertig ist, kann es dann auch endlich losgehen.

Warzone und Modern Warfare mit Update 1.20, was ist neu?

Allem voran gibt es eine neue Waffe, das LMG MK9 Bruen. Diese kennen einige bereits aus dem originalen Modern Warfare-Teil. Ihr könnt sie über eine Herausforderung freispielen, die ihr im Waffenmenü findet. Doch es gibt außerdem eine Blaupause namens The Glitch, die die Waffe freischaltet.

Cheater in CoD Warzone werden in verfluchte Lobbys gesteckt

Außerdem kehrt die Playlist Shoot the Ship 24/7 wieder zurück, der Waffenschmied wird verbessert (Blaupausen lassen sich jetzt kombinieren) und einen ganz neuen Auftrag für Warzone gibt es auch noch. Diesen haben sich die Spieler schon länger gewünscht, da er eine ganz besondere Belohnung enthält. Nachdem ihr ein Kopfgeld auf euch selber ausgesetzt habt und das Spektakel überlebt (jeder auf der karte kann euch in der Zeit sehen), erhaltet ihr die Möglichkeit, euer gesamtes Squad wiederzubeleben. Werdet ihr euch erfolgreich durch den Auftrag Most Wanted kämpfen können? Wir wünschen viel Glück!

Wichtig ist außerdem, dass die Todeszone nun anders agiert. Die Entwickler haben den Kreis von der Größe und dem Tempo her angepasst. Wie sich das auswirkt, muss sich erst noch zeigen, da mehr Details verschwiegen wurden.

© Activision

Abschließend gibt es noch ein neues Item, die sogenannte Panzerungstasche. Wenn ihr diese auffindet, könnt ihr fortan 8 statt 5 Rüstungs-Platten mit euch herumtragen. So schnell wird euch damit also nicht die Puste ausgehen.

Und hier noch einmal die Zusammenfassung aus den Patch-Notes:

„Modern Warfare

Blueprint Gunfight

Reinfected Ground War

3v3 Cranked Gunfight

Shoot the Ship 24/7 (includes Cranked and Grind!)

Warzone

Solos, Trios, Quads

Plunder Trios

Most Wanted Contract – Instead of a random Operator being marked on your Tac Map, you are voluntarily putting a Bounty on yourself for any squad to see in Verdansk. Of course, this great risk does have some great rewards…“

Mehr zum Update lest ihr in den Patch-Notes auf der offiziellen Webseite von Infinity Ward.