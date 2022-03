Call of Duty könnte bald auf die Nintendo Switch kommen, aber es wird ein älteres Spiel

Die Nintendo Switch ist nicht unbedingt die erste Konsole, die viele auswählen würden, um darauf ein Call of Duty zu spielen. Aber scheinbar plant Activision genau das, wie ein wieder gelöschter Hinweis auf einer offiziellen Seite jetzt zeigte.

Activisions Fehler macht Hoffnungen auf Call of Duty für Switch

Denn wie ein findiger ResetEra-User bemerkte, gab es auf der Server-Status-Seite zu Call of Duty: Black Ops 4 ein interessantes Detail. Denn neben dem Status für die PlayStation-, Xbox– und PC-Ableger gab es eine Anzeige für die Nintendo Switch-Server, die aber eigentlich gar nicht existieren.

Wieder entfernt: Activision hat den Fehler schnell bemerkt und die Anzeige für die Switch wieder entfernt. Aber trotzdem wurde davon direkt ein Screenshot für die Ewigkeit gemacht. Es gibt bisher keine offizielle Stellungnahme dazu, ob das wirklich nur ein Fehler oder eher ein Schnellschuss war. Es kann also sein, dass „Call of Duty: Black Ops 4“ wirklich auf die Nintendo Switch kommt – was witzig wäre, da es 2018 noch ausgeschlossen wurde.

Weiteres Gerücht: Neben „Black Ops 4“ könnte das aber nicht das einzige Call of Duty-Spiel auf der Nintendo Switch bleiben. Wie der Leaker RalphsValve in einem Tweet mitteilte, soll Call of Duty Modern Warfare auf Nintendos Hybrid erscheinen. Dabei handelt es sich um den Remaster von 2016 und nicht das große Remake von 2019. Bisher bleibt es aber bei einem Gerücht.

Addressing the confusion, MWR is supposedly coming to Nintendo Switch, it’s first introductory into the Call of Duty franchise for the console. — Ralph (@RalphsValve) March 24, 2022

Microsoft will Call of Duty für die Switch: Es ist kein Geheimnis, dass Microsoft plant, „Call of Duty“ auf die Nintendo Switch zu bringen. Sie wollen dafür sorgen, dass erfolgreiche Marken von Activision Blizzard noch weitere Plattformen erreichen sollen. Darunter würde eben auch die beliebte Shooter-Reihe zählen.

Offizielle Pläne gibt es bisher aber nicht für Switch-Umsetzungen. Aber selbst wenn sich das nicht bewahrheitet, kommt dieses Jahr ein neues Call of Duty für die anderen Plattformen. Das soll anscheinend Modern Warfare 2 werden und ist somit ein direktes Sequel des Remakes von 2019.