Call of Duty Mobile x Gundam – Neue Operator-Skins und Modi ab Juli 2025

Die neueste Kollaboration zwischen Call of Duty: Mobile und Gundam bringt vier ikonische Mobile Suits ins Spiel. Activision hat nach mehreren Tagen der Vorfreude und neuen Trailer-Veröffentlichungen das komplette Gundam-Crossover enthüllt. Die Spieler können sich auf den Freedom Gundam aus Mobile Suit Gundam Seed, den Deathscythe Gundam aus Mobile Suit Gundam Wing sowie den Nu Gundam und Sazabi aus Char’s Counterattack freuen. Diese Gundams sind als Operator-Skins über die spezielle Gundam Forever Operator Series Armory verfügbar, die Teil der sechsten Staffel von Call of Duty: Mobile ist.

Wann startet die sechste Staffel von Call of Duty: Mobile?

Wann beginnt die neue Season? Die sechste Staffel von Call of Duty: Mobile startet offiziell am 2. Juli 2025 um 14:00 Uhr CET. Zu diesem Zeitpunkt werden die Gundams im Spiel verfügbar sein, was für viele ein aufregender Sommerbeginn sein dürfte.

Activision hatte die Zusammenarbeit ursprünglich mit einem Teaser angedeutet, der einen Mobile Suit über einem Planeten zeigte. Später wurden detailliertere Trailer veröffentlicht, die unter anderem den Freedom Gundam und den Gundam Deathscythe Hell zeigten. Diese Partnerschaft ist eine Fortsetzung der vorherigen Zusammenarbeit zwischen Gundam und Call of Duty aus dem Jahr 2024, bei der Operator-Skins basierend auf dem Gundam RX-78-2, MS-06S Zaku II und Gundam Aerial für Call of Duty: Modern Warfare 3 und Call of Duty: Warzone veröffentlicht wurden.

Was bietet die sechste Staffel von Call of Duty: Mobile?

Welche neuen Inhalte erwarten dich? Im Rahmen der Gundam-Zusammenarbeit wird ein neuer Modus namens Gundam Team Deathmatch für eine begrenzte Zeit in Call of Duty: Mobile verfügbar sein. Es handelt sich um ein 4-gegen-4-Match, bei dem du zwischen den vier verfügbaren Gundam Operator-Skins wählen kannst. Der Modus wird in der dritten Person auf einer neuen Karte gespielt, die speziell für diesen Modus basierend auf dem Gundam-Franchise entwickelt wurde.

Das Call of Duty: Mobile-Blog empfiehlt, während des Spielens des Modus auf neue Belohnungen zu achten. Es wird eine Mischung aus kostenpflichtigen und kostenlosen Inhalten geben, die du während der sechsten Staffel ausprobieren kannst, darunter das Survival of the Fittest-Event, das sich auf den neuen Gundam Team Deathmatch-Spielmodus konzentriert.

Belohnungen und Battle Pass-Inhalte

Was kannst du gewinnen? Wenn du an dem Event teilnimmst, hast du die Chance, hochwertige Belohnungen zu verdienen, darunter die legendäre Waffe J358 – Fin Funnel v Gundam, Urban Tracker – Defense Force, Cyro Bomb – Haro (Reskin) und Emote – Haro Team. Die neuen Gundam-Themen-Waffenbaupläne sind der Krig 6 – Sword of the Blue Skies, Locus – Red Comet, Fennec – Axis Miracle, M13 – Glory of Shadows und die Beam Scissors – Gundam Deathscythe Hell.

Jeder Gundam Operator-Skin kommt mit einem eigenen Finishing Move und einem einzigartigen Lobby-Bildschirm beim Laden. Der Season Six Battle Pass bietet sowohl kostenlose als auch Premium-Gegenstände, die du mit In-Game-Währung oder echtem Geld erwerben kannst. Die kostenlose Version des Battle Pass enthält ein Repetiergewehr 3-Line Rifle und ein neues Präzisionsgewehr aus dem Zweiten Weltkrieg, das für hohen Schaden und gute Genauigkeit ausgelegt ist. Jeder andere Free-Tier-Belohnung hat eine Variation von Skins, Bauplänen und Vault Coins.

Die Premium-Pass-Stufen des Battle Pass geben dir die Chance, spezielle Waffenbaupläne zu erhalten, darunter BP50 — Pathripper, Oden — Maevwat Technical, PDW-57 — Rocket Re-Entry, BY15 — Dark Moon und das 3-Line Rifle — Geo Thermal Line.

Deine Meinung zählt!

Was hältst du von dieser aufregenden Kollaboration zwischen Call of Duty: Mobile und Gundam? Welche Gundam Operator-Skins wirst du dir zuerst schnappen? Teile deine Gedanken und Strategien mit uns in den Kommentaren!