Call of Duty Black Ops 7 Zombies Beta im Oktober 2025 – Sichere dir den Zugang!

Call of Duty: Black Ops 7 ist der neueste Teil der beliebten Call of Duty-Serie und wird von Treyarch und Raven Software entwickelt. Das Spiel wird am 14. November 2025 für PlayStation, Xbox und PC veröffentlicht. Eine der spannendsten Neuigkeiten ist die bevorstehende Beta für den Zombies-Modus, die vor dem offiziellen Start des Spiels getestet werden kann.

Details zur Zombies Beta

Wann startet die Beta? Die Zombies Beta von Call of Duty: Black Ops 7 wird in zwei Phasen stattfinden. Die erste Phase ist der Early-Access-Zugang, der am 2. Oktober 2025 um 19 Uhr deutscher Zeit beginnt und drei Tage dauert. Im Anschluss daran folgt eine offene Beta, die vom 5. bis 8. Oktober 2025 läuft.

Diese Beta-Phase bietet Gelegenheit, den neuen Zombies-Modus zu testen, bevor das Spiel offiziell veröffentlicht wird. Der Zugang zur Early-Access-Beta ist für Vorbesteller des Spiels reserviert. Wenn du das Spiel digital vorbestellst, erfolgt die Anmeldung automatisch über die Plattform deiner Wahl. Bei einer physischen Kopie erhältst du einen Beta-Code vom Händler, wobei dieser nur in ausgewählten Geschäften erhältlich ist.

Was erwartet dich im Zombies-Modus?

Was macht den Zombies-Modus so besonders? Der Zombies-Modus in Call of Duty ist seit seiner Einführung ein fester Bestandteil der Serie. In Black Ops 7 treten bis zu vier Spieler gemeinsam gegen endlose Zombiehorden an und nutzen dabei das neue „Wonder Vehicle“, um sich über die Karte zu bewegen.

Der Modus bietet auch kleinere Überlebenskarten und eine neue Version des beliebten „Dead Ops Arcade“-Modus. Spieler können Punkte sammeln, um mächtigere Waffen zu erwerben und neue Bereiche der Karte freizuschalten. Der Schwierigkeitsgrad steigt mit jeder Welle, was den Modus zu einer herausfordernden Erfahrung macht.

Weitere Informationen und Vorfreude

Wann gibt es mehr zu sehen? Am 30. September 2025 wird Activision im Rahmen der Call of Duty: Next-Veranstaltung weitere Details und Gameplay-Material zu Black Ops 7 vorstellen. Diese Veranstaltung verspricht einen umfassenden Einblick in das Spiel und seine verschiedenen Modi.

Der Hype um Call of Duty: Black Ops 7 wächst stetig, insbesondere, da die Zombies-Beta den Fans die Möglichkeit bietet, den Modus vor der Veröffentlichung zu erleben. Die Integration von Story-Elementen und die Möglichkeit, in einem kooperativen Umfeld zu spielen, machen den Zombies-Modus zu einem Highlight des Spiels.

Was denkst du über die geplante Beta und den neuen Zombies-Modus? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!