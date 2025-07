Call of Duty – Black Ops 7: Rückkehr von David Mason und spätes Release-Datum

Call of Duty: Black Ops 7 hat kürzlich für Aufsehen gesorgt, als Informationen über das vermeintliche Veröffentlichungsdatum durchgesickert sind. Sollte dieses Datum stimmen, wäre es das späteste Veröffentlichungsdatum eines Call of Duty-Titels, wenn auch nur knapp. Traditionell erscheinen die Spiele der Serie stets pünktlich im Herbst, wobei Activision auch bei engem Zeitplan nie von dieser Regel abweicht. Diese Verlässlichkeit hat Call of Duty zu einer der erfolgreichsten Spielereihen gemacht, die regelmäßig die Verkaufscharts anführt.

Besonders überrascht hat die Fans, dass Call of Duty: Black Ops 7 ohne ein offizielles Veröffentlichungsdatum angekündigt wurde. Die Ankündigung fand am Ende der Xbox Sommer-Showcase statt und begann mit einem Trailer, der zunächst nicht wie ein typisches Call of Duty wirkte. Erst am Ende wurde klar, dass es sich um die Fortsetzung handelt, als David Mason, der Sohn von Alex Mason aus Black Ops 2, als Protagonist enthüllt wurde. David Mason wird von den Erinnerungen an Raul Menendez heimgesucht und kehrt in einer weiteren nahegelegenen Zukunftsgeschichte zurück.

Die Spannung steigt

Was wissen wir über das bevorstehende Call of Duty: Black Ops 7? Seit der Ankündigung hält sich das Entwicklerteam mit weiteren Informationen bedeckt. Am 20. Juni 2025 wurde ein kurzer Teaser veröffentlicht, der jedoch nur wenig preisgab. Es wird erwartet, dass ein vollständiges Enthüllungsevent später im Sommer stattfindet. Gerüchte besagen, dass ein Call of Duty NEXT-Event Ende September in Las Vegas stattfinden wird, bei dem tiefere Einblicke in das Spiel gegeben und erste Spieltests möglich sein werden. Eine Beta-Version von Black Ops 7 wird voraussichtlich im Oktober 2025 verfügbar sein.

Ein bekannter Call of Duty-Insider, der unter dem Namen Ghost of Hope agiert, hat auf Twitter angedeutet, dass das Spiel weltweit am 14. November 2025 veröffentlicht werden soll. Dies wäre das späteste Veröffentlichungsdatum eines Haupttitels der Serie. Es kursieren Gerüchte, dass das Spiel in einem problematischen Zustand sei, weshalb ein späteres Veröffentlichungsdatum den Entwicklern mehr Zeit geben könnte, um die nötigen Verbesserungen vorzunehmen.

Die Rückkehr bekannter Charaktere

Welche Rolle spielen Alex und David Mason in der Story von Black Ops 7? Call of Duty: Black Ops 7 setzt die Geschichte von Black Ops II fort und spielt im Jahr 2035. David Mason, der Protagonist aus dem zweiten Teil, kehrt zurück und führt ein Team von Agenten an, um einen manipulativen Feind zu verfolgen, der Angst als Waffe einsetzt. Die Entwickler haben bestätigt, dass das Spiel sowohl im Einzelspieler- als auch im Koop-Modus spielbar sein wird und neben der Kampagne auch einen Mehrspieler- und Zombies-Modus enthalten wird.

Das Spiel wird von Treyarch und Raven Software entwickelt und wird für verschiedene Plattformen, darunter PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One und Xbox Series X/S, erscheinen. Die Rückkehr von David Mason, gespielt von Milo Ventimiglia, ist eine der bedeutenden Enthüllungen, die während der Xbox Games Showcase im Juni 2025 bekannt gegeben wurden.

Die Erwartungen der Fans

Welche Erwartungen haben die Fans an Call of Duty: Black Ops 7? Die Call of Duty-Community hat hohe Erwartungen an den neuen Titel, besonders da das Spiel in einem der Hauptreihen erscheint und eine Fortsetzung einer beliebten Geschichte ist. Die Entwickler haben versprochen, dass der neue Teil wesentliche Gameplay-Verbesserungen enthält, darunter eine Weiterentwicklung des „Omnimovements“, das erstmals in Black Ops 6 eingeführt wurde. Es wird jedoch keine fortschrittlichen Bewegungsmechaniken wie Wandlaufen oder Jetpacks geben, die in früheren Teilen der Serie vorhanden waren.

Mit der bevorstehenden Veröffentlichung und der Rückkehr bekannter Charaktere wie David Mason bleibt abzuwarten, ob Call of Duty: Black Ops 7 die Erwartungen der Community erfüllen kann. Bist du gespannt auf Black Ops 7? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!