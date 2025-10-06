Call of Duty: Black Ops 7 – Ricochet stoppt 99% der Cheater in neuer Beta

Die kürzlich veröffentlichte Early Access-Beta von Call of Duty: Black Ops 7 hat für Aufsehen gesorgt, da Activision stolz verkündete, dass durch das verbesserte Ricochet-Anti-Cheat-System weniger als 1 % der betrügerischen Versuche überhaupt ein Spiel erreicht haben. Dies stellt einen großen Erfolg für das Franchise dar, das in der Vergangenheit immer wieder mit Cheatern zu kämpfen hatte.

Effektivität des Ricochet-Systems

Wie erfolgreich war das Ricochet-System in der Beta? Laut Activision wurden 97 % der Cheater innerhalb von 30 Minuten nach der Anmeldung gestoppt. Nur ein verschwindend geringer Anteil von weniger als 1 % schaffte es überhaupt in ein Match, bevor sie schnell wieder entfernt wurden. Darüber hinaus hat Activision bekannt gegeben, dass viele Cheat-Anbieter ihre Tools als unbrauchbar oder erkannt markieren mussten, da das System ihre Methoden erfolgreich identifiziert hat.

Welche Maßnahmen wurden gegen Cheat-Entwickler ergriffen? Seit der Veröffentlichung von Call of Duty: Black Ops 6 wurden über 40 Cheat-Entwickler und -Verkäufer geschlossen. Activision hat weitere solcher Anbieter im Visier, um das Spielerlebnis so fair wie möglich zu gestalten. Diese Maßnahmen sind Teil eines umfassenderen Sicherheitsupdates, das auch Secure Boot und Trusted Platform Module 2.0 umfasst, was insbesondere für PC-Spieler anfangs störend wirken kann.

Zukunft von Call of Duty: Black Ops 7

Was erwartet die Spieler zum Launch von Black Ops 7? Die vollständige Veröffentlichung von Call of Duty: Black Ops 7 ist für den 14. November 2025 geplant. Neben den Anti-Cheat-Maßnahmen wird das Spiel mehrere Modi bieten, darunter eine Einzelspieler-Kampagne, Multiplayer und den beliebten Zombies-Modus. Die Kampagne wird eine packende Geschichte rund um JSOC-Kommandant David Mason und sein Team erzählen.

Wie steht Black Ops 7 im Vergleich zu Konkurrenzspielen? Dieses Jahr steht die Call of Duty-Reihe in direkter Konkurrenz zu Battlefield 6, das mit seinen Beta-Wochenenden bereits großen Anklang gefunden hat. Es bleibt spannend zu sehen, wie sich diese beiden großen Franchises bei ihren Veröffentlichungen und darüber hinaus behaupten werden.

Call of Duty: Black Ops 7 im Detail

Welche neuen Features bringt Black Ops 7 mit sich? Neben der verbesserten Anti-Cheat-Technologie werden neue Spielmechaniken eingeführt, darunter das „Overclock“-Upgrade-System, das zusätzliche Fähigkeiten für Ausrüstungen und Scorestreaks bietet. Außerdem ermöglicht das Spiel erstmals eine geteilte Fortschrittserfahrung zwischen den Modi, sodass du Erfahrungspunkte und Belohnungen über alle Modi hinweg sammeln kannst.

Welche Plattformen werden unterstützt? Black Ops 7 wird für PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One und Xbox Series X/S verfügbar sein. Das Spiel wird zudem Cross-Platform-Play und Cross-Save-Funktionen bieten, was den Wechsel zwischen den Plattformen erleichtert.

Was hältst du von den neuen Anti-Cheat-Maßnahmen in Call of Duty: Black Ops 7?