Call of Duty – Black Ops 7 ohne Wandlauf: Fans begrüßen traditionellen Stil

Call of Duty: Black Ops 7 wird nicht das umstrittene Gameplay-Element des Wandlaufs enthalten. Diese Nachricht dürfte bei vielen Fans der Serie für Erleichterung sorgen, die seit Jahren eine Rückkehr zu traditionelleren Spielmechaniken fordern. Die Serie, die seit über 20 Jahren besteht, hat über die Jahre hinweg unterschiedliche Spielstile hervorgebracht, die bei der Community mal mehr, mal weniger gut ankamen.

Die Kontroverse um den Jetpack-Stil

Warum war der Jetpack-Stil so umstritten? Die Einführung von Exosuits und Jetpack-ähnlicher Technologie in Call of Duty: Advanced Warfare im Jahr 2014 markierte einen drastischen Wandel im Gameplay der Serie. Diese Technologie erlaubte es den Spielern, in die Luft zu springen und in verschiedene Richtungen zu dashen. Die nachfolgenden Titel, Black Ops 3 und Infinite Warfare, erweiterten diesen Ansatz mit der Einführung des Wandlaufs.

Viele langjährige Fans sehnten sich nach der Rückkehr zum „Boots on the ground“-Gameplay, das sie aus früheren Titeln kannten. Call of Duty: WWII erfüllte diesen Wunsch und seither hat sich die Serie von der Jetpack-Mechanik distanziert. Doch es gibt immer noch eine Fraktion innerhalb der Community, die die schnelle, adrenalingeladene Action schätzt und eine Rückkehr dieser Mechaniken begrüßen würde.

Bestätigung durch den offiziellen Podcast

Was hat der offizielle Call of Duty-Podcast bestätigt? In einem kürzlich erschienenen Podcast wurde bestätigt, dass die Gerüchte über eine Rückkehr des Wandlaufs in Black Ops 7 falsch sind. Diese Gerüchte hatten für Aufsehen gesorgt, doch Stephanie Snowden von Call of Duty klärte auf, dass es in Black Ops 7 weder Wandläufe noch Jetpacks geben wird.

Stattdessen soll das Gameplay eine Weiterentwicklung des „Omnimovements“ bieten. Die genaue Bedeutung dieses Begriffs bleibt abzuwarten, doch es scheint, dass die Entwickler versuchen, ein Gleichgewicht zwischen traditioneller Bewegung und moderner, dynamischer Action zu finden.

Verbindung zu früheren Spielen

Wie positioniert sich Black Ops 7 innerhalb der Serie? Die Handlung von Black Ops 7 ist im Jahr 2035 angesiedelt, was 30 Jahre vor den Ereignissen von Black Ops 3 und 10 Jahre nach Black Ops 2 liegt. Diese zeitliche Einordnung erklärt, warum futuristische Elemente wie der Wandlauf nicht in das Spiel integriert sind.

Das Spiel wird eine Koop-Kampagne bieten und direkt an die Ereignisse von Black Ops 2 anknüpfen. Fans können sich also auf eine packende Geschichte freuen, die die Lore der Serie weiter vertieft und einige bekannte Elemente wieder aufgreift.

Erwartungen und Veröffentlichungspläne

Wann können wir mit Black Ops 7 rechnen? Call of Duty: Black Ops 7 soll noch in diesem Jahr erscheinen. Ein neuer Teaser wurde kürzlich veröffentlicht, der jedoch wenig konkrete Informationen lieferte. Gerüchten zufolge könnte es auch eine Version für die kommende Nintendo Switch 2 geben, doch hierzu gibt es noch keine offizielle Bestätigung.

Die Spannung steigt und die Community wartet gespannt auf weitere Details, die im Laufe des Sommers enthüllt werden sollen. Bis dahin bleibt nur zu spekulieren, welche Überraschungen das neue Spiel bereithalten wird.

Was hältst du von der Entscheidung, den Wandlauf nicht in Black Ops 7 zu integrieren? Teile deine Meinung in den Kommentaren!