Call of Duty Black Ops 7 ohne Skillbasiertes Matchmaking – Das ändert sich für dich

Call of Duty: Black Ops 7, der neueste Titel der beliebten Shooter-Reihe, bringt einige spannende Neuerungen mit sich, die auf das Feedback der Community zurückgehen. Entwickelt von Treyarch und Raven Software, wird das Spiel am 14. November 2025 erscheinen und verspricht, die Spielerfahrung in mehrfacher Hinsicht zu revolutionieren.

Neue Anpassungen am Dexterity-Perk

Was sind die Änderungen am Dexterity-Perk? Eine der bedeutendsten Änderungen betrifft den Dexterity-Perk. Spieler hatten sich gewünscht, dass einige der Funktionen dieses Perks Teil des Standardbewegungssystems werden. Treyarch hat darauf reagiert und ermöglicht nun das Zielen beim Rutschen, Tauchen und Wandhüpfen ohne den Perk ausrüsten zu müssen. Dennoch bleibt der Perk für diejenigen verfügbar, die maximale Bewegungsflüssigkeit anstreben.

Diese Änderung ist Teil eines umfassenden Updates der Bewegungssysteme in Black Ops 7. Der Titel bricht mit der Tradition und entfernt den taktischen Sprint aus dem Standardbewegungsset. Stattdessen wird er als optionaler Perk angeboten, was das Spiel für viele Fans zugänglicher macht.

Verbesserte Matchmaking-Systeme

Warum kehrt Treyarch zum traditionellen Matchmaking zurück? Eine weitere überraschende Ankündigung von Treyarch betrifft das Matchmaking-System. Nach sechs Jahren verabschiedet sich das Studio von skillbasierten Matchmaking-Systemen und kehrt zum traditionellen Matchmaking zurück. Diese Entscheidung wurde von vielen als positive Entwicklung angesehen, da sie dem Spiel eine frische Dynamik verleiht und die Chancengleichheit erhöht.

Zusätzlich hat Treyarch andere stark nachgefragte Änderungen eingeführt. Dazu zählt ein überarbeitetes Omnimovement-System, das den Spielern noch mehr Bewegungsfreiheit bietet, einschließlich Wandhüpfen und multidirektionalem Rutschen.

Weitere Anpassungen und Details

Welche weiteren Änderungen erwarten dich? Neben den großen Änderungen am Bewegungssystem hat Treyarch auch an anderen Stellschrauben gedreht. Fußschritte werden in Black Ops 7 lauter sein, was dem Spiel eine taktische Tiefe verleiht. Die Geschwindigkeit und Distanz des Rutschens wurden reduziert, um ein realistischeres Gameplay zu unterstützen.

Die Entwickler konzentrieren sich zudem auf die Stärke der Zielhilfe und deren Anpassungen. Weitere Details zu Anpassungen in den Bereichen Aim Assist, Karten, Modi, Waffen und Fortschrittssysteme werden in einem Blogpost vor der Veröffentlichung des Spiels bekannt gegeben.

Was erwartet dich am 14. November 2025?

Call of Duty: Black Ops 7 verspricht, nicht nur die Tradition der Serie fortzuführen, sondern auch innovative Neuerungen zu bieten, die auf das Feedback der Community eingehen. Mit seiner Veröffentlichung am 14. November 2025 auf allen gängigen Plattformen, einschließlich PlayStation und Xbox, ist es der 22. Teil der Serie und der achte Haupttitel der Black Ops-Reihe. Fans können sich auf eine spannende Kampagne, ein erweitertes Multiplayer-Erlebnis und den beliebten Zombies-Modus freuen.

