Call of Duty: Black Ops 7 – Neue strenge Anti-Cheat-Anforderungen enthüllt

Activision hat kürzlich die Anti-Cheat-Anforderungen für die Open Beta von Call of Duty: Black Ops 7 auf dem PC bekanntgegeben. Die neuen Anforderungen zielen darauf ab, die Sicherheit des Spiels zu erhöhen und Cheatern das Leben schwerer zu machen. In der Vergangenheit war das Cheaten eines der größten Probleme der Reihe, und viele Fans befürchten, dass es erneut die Mehrspieler-Erfahrung von Call of Duty: Black Ops 7 beeinträchtigen könnte. Um diesem Problem entgegenzuwirken, hat Activision das Ricochet Anti-Cheat-System eingeführt, das als die bisher „raffinierteste Schutzmaßnahme“ beschrieben wird.

Neue Anforderungen für die Beta

Welche technischen Voraussetzungen müssen erfüllt sein? Um an der Open Beta von Call of Duty: Black Ops 7 im Oktober 2025 teilnehmen zu können, müssen PC-Spieler Secure Boot und Trusted Platform Module 2.0 (TPM) aktiviert haben. Sollte dies nicht der Fall sein, wird eine Warnung angezeigt, dass das Gerät die neuen Anti-Cheat-Anforderungen nicht erfüllt. Für die meisten Windows 11-Nutzer sind diese Funktionen standardmäßig aktiviert, sodass kaum Anpassungen notwendig sind. Bei Windows 10-Nutzern könnte jedoch ein Systemupdate und die manuelle Aktivierung von Secure Boot erforderlich sein.

Viele Spieler haben ihre Bedenken bezüglich möglicher Probleme mit den Anti-Cheat-Anforderungen von Black Ops 7 geäußert. Ein Nutzer bemerkte:

Das Problem ist nicht nur das Aktivieren von TPM oder Secure Boot, sondern auch das Aktualisieren des BIOS und die Feststellung, dass die TPM-Firmware veraltet ist.

Ähnliche Probleme traten bereits auf, als Battlefield 6 Secure Boot und TPM in seiner Beta erforderte.

Auswirkungen auf Konsolenspieler

Wie wirkt sich das auf Konsolenspieler aus? Activisions Ankündigung erwähnt keine Pläne zur Bekämpfung von Cheating auf Heimkonsolen. Während Secure Boot und TPM 2.0 das Cheating auf dem PC reduzieren können, stoppen sie nicht Geräte wie den berüchtigten Cronus Zen, den einige Konsolenspieler für unfaire Vorteile nutzen. Es ist auch unklar, ob Black Ops 7 neue Formen der Makro-Erkennung auf Konsolen einführen wird, ein Feature, das das Anti-Cheat-System von Battlefield 6 bereits erweitern soll.

Secure Boot und TPM wurden erstmals im August 2025 mit der Einführung von Season Five in Call of Duty-Spielen und Warzone eingeführt, waren jedoch nie Voraussetzung zum Spielen. Call of Duty: Black Ops 7 wird der erste Titel sein, der beide Funktionen zwingend voraussetzt.

Ausblick auf die Veröffentlichung

Was erwartet dich bei der offiziellen Veröffentlichung? Call of Duty: Black Ops 7, entwickelt von Treyarch und Raven Software, wird am 14. November 2025 erscheinen. Das Spiel wird neben dem PC auch auf PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X/S verfügbar sein. Neben dem Einzelspieler- und Koop-Modus bietet es einen umfangreichen Mehrspielermodus sowie den beliebten Zombies-Modus.

Die Einführung der neuen Sicherheitsmaßnahmen könnte die Open Beta und die Veröffentlichung von Black Ops 7 stark beeinflussen. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Spielergemeinde anpassen wird und ob die Maßnahmen tatsächlich zu einer faireren Spielumgebung führen.

Was hältst du von den neuen Anti-Cheat-Anforderungen? Teile deine Meinung in den Kommentaren mit!