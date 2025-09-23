Call of Duty Black Ops 7 – Klassiker Zombies-Modus kehrt nostalgisch zurück

Die Gerüchteküche brodelt erneut in der Welt von Call of Duty, und diesmal dreht sich alles um den kommenden Titel Black Ops 7. Laut einem bekannten Leaker könnte das Spiel einen klassischen Zombies-Modus enthalten, der Fans der Serie nostalgische Momente bescheren soll. Seit der Einführung des Zombies-Modus in Call of Duty: World at War hat sich dieser als fester Bestandteil der Serie etabliert und insbesondere in der Black Ops-Reihe einige der beliebtesten Versionen hervorgebracht.

Black Ops 7 wird von Treyarch und Raven Software entwickelt und soll am 14. November 2025 erscheinen. Das Spiel ist der 22. Teil der Call of Duty-Reihe und der achte Hauptteil der Black Ops-Unterserie. Neben der klassischen Einzelspieler-Kampagne wird es auch einen umfangreichen Mehrspielermodus und den kooperativen Zombies-Modus geben.

Der klassische Zombies-Modus: Ein Blick in die Vergangenheit

Was macht den klassischen Zombies-Modus besonders? Der Leaker TheGhostOfHope behauptet, dass Black Ops 7 zwei verschiedene Zombies-Modi bieten wird: eine Standardversion und einen klassischen Modus namens Cursed. Letzterer soll ohne Mini-Karte, Rüstung und Exfiltration auskommen, wodurch einige der neueren Ergänzungen der letzten Spiele entfernt werden.

Darüber hinaus wird der Cursed-Modus die Anzahl der verfügbaren Perks auf vier begrenzen und Spieler starten nur mit einer Pistole. Das klassische Punktesystem kehrt zurück, und die Waffen sowie Wallbuys werden sich deutlich von der Standardversion unterscheiden.

Offizielle Ankündigungen und Spekulationen

Welche offiziellen Details gibt es zu Call of Duty: Black Ops 7? Activision hat bereits bestätigt, dass der beliebte Dead Ops Arcade-Modus in Black Ops 7 zurückkehren wird. Dies deutet darauf hin, dass die Entwickler versuchen, eine Balance zwischen neuen Features und nostalgischen Elementen zu finden. Der Cursed-Modus ist zwar noch nicht offiziell bestätigt, aber die Rückkehr von Dead Ops Arcade lässt darauf schließen, dass es Bemühungen gibt, alte Fans zu begeistern.

Am 30. September 2025 wird Activision ein Call of Duty NEXT Event veranstalten, bei dem mehr Informationen zu Black Ops 7 erwartet werden. Bis dahin bleibt abzuwarten, ob die Gerüchte über den klassischen Zombies-Modus bestätigt werden.

Call of Duty Zombies: Ein Modus mit Geschichte

Warum ist der Zombies-Modus so beliebt? Der Zombies-Modus von Call of Duty, erstmals in World at War eingeführt, hat sich zu einem der beliebtesten Modi der Serie entwickelt. Spieler kämpfen gegen endlose Zombiehorden und verdienen Punkte, um mächtigere Waffen zu erwerben und neue Bereiche der Karten freizuschalten.

Besonders in der Black Ops-Reihe sind viele der Zombies-Versionen erschienen, die neue Mechaniken und Geschichten in den Modus eingeführt haben. Der Modus ist so populär, dass er sogar zwei eigenständige mobile Versionen und eine Comicbuch-Serie inspiriert hat.

Was denkst du über die möglichen neuen Features in Call of Duty: Black Ops 7? Würde der klassische Zombies-Modus deine Vorfreude auf das Spiel steigern? Teile deine Meinung in den Kommentaren!