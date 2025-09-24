Call of Duty – Black Ops 7: Keine großen Marken mehr für realistischeres Spiel

Call of Duty: Black Ops 7 hat nach einer Kontroverse um Skins beschlossen, auf große Markenkooperationen zu verzichten. Diese Entscheidung kommt nach der Kritik von Spielern an den übermäßigen Crossovers in Call of Duty: Black Ops 6, die das Spiel in Richtung eines Fortnite-ähnlichen Erlebnisses lenkten. Mit der Veröffentlichung von Black Ops 7, das für den 14. November 2025 geplant ist, will Treyarch Studios zusammen mit Activision die Serie zurück zu ihren Wurzeln führen.

Warum Treyarch die Zusammenarbeit mit großen Marken ablehnt

Was führte zu dieser Entscheidung? Treyarch Studios hat in einem Interview erklärt, dass sie aufgrund von Spielerfeedback einige „große Marken“-Kooperationen für den neuen Titel abgesagt haben. In Black Ops 6 gab es zahlreiche Kooperationen, die von der Community kritisch gesehen wurden. Die Spieler empfanden, dass das Spiel durch die Einbindung von Zeichentrickfiguren wie Beavis & Butt-Head seine Identität verlor.

Wie reagieren die Entwickler auf die Kritik? Die Entwickler haben entschieden, das umstrittene „Carry Forward“-Feature zu entfernen. Das bedeutet, dass Spieler keine zuvor gekauften oder verdienten kosmetischen Gegenstände in Black Ops 7 übernehmen können. Diese Maßnahme soll dazu beitragen, das Spiel realistischer zu gestalten.

Die Zukunft von Call of Duty: Black Ops 7

Welche Änderungen erwarten die Spieler? Neben der Streichung der großen Markenkooperationen werden auch die Vault Edition-Skins überarbeitet. Diese Anpassungen sollen sicherstellen, dass die Skins besser zur versprochenen, realistischeren Atmosphäre passen.

Gibt es eine neue Ausrichtung für das Spiel? Die Rückkehr zu einem bodenständigen Gameplay erfolgt zeitgleich mit der angekündigten Strategie von Battlefield 6, sich von Trends in Bezug auf Skins zu distanzieren. Die Entwickler versichern, dass Black Ops 7 ein realistisches Spielerlebnis bieten wird, das sich auf die Kernmechaniken des Spiels konzentriert.

Was du über Call of Duty: Black Ops 7 wissen solltest

Was sind die Hauptmerkmale des Spiels? Call of Duty: Black Ops 7 setzt seine Geschichte im Jahr 2035 fort und bietet sowohl Einzelspieler- als auch Koop-Kampagnen. Der Multiplayer-Modus wird mit neuen Funktionen ausgestattet sein, darunter das „Overclock“-Upgrade-System, das Spielern zusätzliche Fähigkeiten bietet. Außerdem wird es einen beliebten Zombies-Modus geben, der die Spieler erneut gegen Horden von Untoten antreten lässt.

Wie unterscheidet sich Black Ops 7 von seinem Vorgänger? Im Vergleich zu Black Ops 6, das mit einem omnidirektionalen Bewegungssystem und markanten kosmetischen Inhalten aufwartete, wird Black Ops 7 mehr Wert auf eine realistische Darstellung legen und die Spielmodi stärker miteinander verknüpfen. Die Kampagne, der Multiplayer und der Zombies-Modus werden ein gemeinsames Fortschrittssystem bieten, das die Spielerfahrung noch intensiver machen soll.

