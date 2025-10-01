Call of Duty: Black Ops 7 – Activision verspricht sofortige Lösung der Beta-Probleme

Die Diskussionen rund um die Beta-Codes für Call of Duty: Black Ops 7, die im Zuge der Twitch-Drops nicht ordnungsgemäß verteilt wurden, haben in der Community hohe Wellen geschlagen. Viele von euch haben sich nach der gestrigen Übertragung des COD Next-Events gewundert, warum die versprochenen Codes nicht in euren Postfächern gelandet sind. Die Problematik betrifft vor allem diejenigen, die ihre Twitch- und Activision-Konten verknüpft haben und mindestens eine Stunde des Events verfolgt haben, um Zugang zur Beta zu erhalten.

Reaktion von Activision auf die Beta-Code-Problematik

Wie hat Activision auf die Probleme mit den Twitch-Drops reagiert? Activision hat auf die Beschwerden reagiert und erklärt, dass die Codes in Kürze bei euch eintreffen werden. Solange eure Konten korrekt verknüpft sind, solltet ihr die Codes vor dem Start der Beta am 2. Oktober 2025 erhalten. Diese Zusicherung bringt zumindest ein wenig Beruhigung in die aufgebrachte Community.

Zusätzlich zu den Codes wurden während des Events auch die Belohnungen für die Black Ops 7 Beta vorgestellt. Wer Level 20 erreicht, kann unter anderem ein animiertes Emblem, Emotes, Sticker, einen Anhänger und Operator-Skins freischalten. Besonders interessant ist, dass ein exklusiver Skin nur für Vorbesteller verfügbar ist, die Level 20 erreichen.

Inhalt und Premieren von Call of Duty: Black Ops 7

Was erwartet dich in der Black Ops 7 Beta? Die Beta bietet einen ersten Vorgeschmack auf die Vollversion, die am 14. November 2025 erscheint. Neben sechs Karten, darunter Die Schmiede und Cortex, stehen dir sechs Multiplayer-Modi zur Verfügung. Dazu zählen Klassiker wie Team Deathmatch und Domination sowie der neue Modus Overload.

Call of Duty: Black Ops 7 setzt die Tradition der Serie mit spannenden Spielmodi fort. Neben dem Multiplayer gibt es auch einen kooperativen Zombies-Modus, der dir und deinen Freunden spannende Herausforderungen inmitten von Untoten bietet.

Activisions Rolle im Call of Duty-Franchise

Welche Bedeutung hat Activision für Call of Duty? Als einer der größten Videospiel-Publisher weltweit hat Activision mit dem Call of Duty-Franchise einen enormen Einfluss auf die Gaming-Industrie. Seit der Gründung im Jahr 1979 hat sich das Unternehmen stets weiterentwickelt und ist nun ein Teil des Microsoft-Konzerns. Dennoch bleibt Activision als Publisher für alle Spiele verantwortlich, die von ihren Studios entwickelt werden.

Mit Call of Duty: Black Ops 7 setzt Activision die erfolgreiche Zusammenarbeit mit den Studios Treyarch und Raven Software fort. Diese Partnerschaft hat bereits zahlreiche erfolgreiche Titel hervorgebracht und verspricht auch für die Zukunft spannende Gaming-Erlebnisse.

Was hältst du von den aktuellen Entwicklungen rund um Call of Duty: Black Ops 7? Teile deine Meinung gerne in den Kommentaren!