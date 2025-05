Call of Duty Black Ops 6 – Kostenloses Wochenende mit Team Deathmatch und Zombies

Call of Duty: Black Ops 6 wird an diesem Wochenende für eine begrenzte Zeit kostenlos spielbar sein. Diese Ankündigung kommt als aufregende Nachricht für viele Gamer, die die Gelegenheit nutzen möchten, die neuesten Inhalte dieses beliebten Franchises auszuprobieren. Call of Duty ist seit zwei Jahrzehnten eine feste Größe in der Gaming-Branche und hat sich im Laufe der Jahre kontinuierlich weiterentwickelt, um relevant zu bleiben.

Im letzten Jahr wurde Call of Duty: Black Ops 6 nach einer vierjährigen Entwicklungszeit von Treyarch und Raven Software veröffentlicht. Das Spiel bietet ein umfassendes Paket, das normalerweise für 70 Euro erhältlich ist. Besonders Xbox– und PC-Spieler konnten von der Veröffentlichung profitieren, da es ab dem ersten Tag im Xbox Game Pass verfügbar war. Dieser Schritt führte dazu, dass viele ehemalige Fans wieder ins Boot geholt wurden und es zu einem der erfolgreichsten Spiele der Serie machte.

Der kostenlose Testzugang

Was bietet die kostenlose Testversion? Activision hat sich entschieden, einen kostenlosen Testzugang anzubieten, der es Spielern ermöglicht, alle Mehrspielerkarten über mehr als zehn Spielmodi hinweg zu spielen. Dazu gehören Klassiker wie Team Deathmatch, Domination und Gun Game. Für diejenigen, die sich nicht für den klassischen Multiplayer interessieren, bietet die Testversion auch die Möglichkeit, den neuen Zombies-Modus Grief auszuprobieren.

Wann startet der kostenlose Zugang? Der Testzugang beginnt am 30. Mai 2025 um 19:00 Uhr deutscher Zeit (CET) und endet am 3. Juni 2025 um 19:00 Uhr. Während dieser Zeit können Spieler auf allen Plattformen die neuen Inhalte der Call of Duty Season 4 testen, einschließlich neuer Karten.

Der Grief-Zombies-Modus

Was ist der Grief-Modus? Der Grief-Modus kehrt zurück zu den Wurzeln von Black Ops 2 und bietet ein einzigartiges Spielerlebnis, bei dem zwei Teams mit jeweils vier Spielern gegeneinander antreten. Dabei liegt der Fokus darauf, dass die Teams sich nicht direkt angreifen können. Stattdessen müssen sie strategisch vorgehen, indem sie Türen blockieren oder Gegenstände stehlen, um den Sieg zu erringen.

Der Grief-Modus erfordert somit nicht nur Geschick im Umgang mit den Untoten, sondern auch taktisches Denken und Raffinesse im Umgang mit den gegnerischen Teams. Diese Spielweise bringt eine zusätzliche Herausforderung und Abwechslung in das klassische Zombies-Erlebnis.

Verfügbarkeit und Einschränkungen

Welche Inhalte sind nicht verfügbar? Während der kostenlose Testzugang eine Vielzahl an Modi bietet, ist die Kampagne von Call of Duty: Black Ops 6 nicht Teil dieser Testversion. Dies ist jedoch üblich für derartige Aktionen, da der Fokus auf dem Multiplayer- und Zombies-Erlebnis liegt.

Die Möglichkeit, das Spiel kostenlos auszuprobieren, bietet vor allem neuen Spielern die Gelegenheit, sich mit den aktuellen Inhalten vertraut zu machen und die Entscheidung zu treffen, ob sie das gesamte Spiel erwerben möchten. Für bestehende Spieler ist es eine Chance, die neuen Inhalte der aktuellen Season auszutesten.

Was denkst du über den kostenlosen Testzugang von Call of Duty: Black Ops 6? Wirst du das Wochenende nutzen, um in das Spiel einzutauchen, oder bist du bereits ein erfahrener Spieler? Teile deine Meinung und Erfahrungen in den Kommentaren!