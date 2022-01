Boba Fett – So anders ist die Rückblende aus Angriff der Klonkrieger

In Kapitel 1 von Das Buch von Boba Fett sehen wir, wie es mit Boba Fett nach Star Wars Episode 6: Die Rückkehr der Jedi-Ritter weiter ging, nachdem er in das Maul des todbringenden Sarlaccs geplumpst ist.

Doch nicht nur das, in einer weiteren Szene gibt es einen nostalgischen Flashback, der bis in seine Kindheit zurückreicht.

Wir sehen Szenen aus „Star Wars Episode 2: Angriff der Klonkrieger“. Aber sehen wir diese Szenen wirklich? Denn irgendetwas ist anders.

Und tatsächlich ist das gar nicht die richtige Szene aus dem Kinofilm, denn sie wurde etwas verändert von Regisseur Robert Rodriguez, der die 1. Episode gedreht hat.

Aber kommen wir erst einmal zum Inhalt des Films, denn in Angriff der Klonkrieger erfahren wir mehr über Boba Fett, seine Hintergründe und viel über seinen Vater, Jango Fett.

Demnach war Jango Fett einst ein Kopfgeldjäger, der seinen genetischen Code für die Erschaffung einer Klonarmee für die Galaktische Republik hergab. Lediglich ein Klon sollte vollkommen unverändert in seine Hände übergehen: Boba Fett, den er wie einen Sohn behandelte.

Während der ersten Schlacht auf Geonosis fällt Jango Fett schließlich im Kampf gegen den Jedi-Meister Mace Windu, was Boba mit ansieht. Das wurde zu einem einschneidenden Erlebnis in seinem Leben, der zumindest den Mandalorianischen Helm seines Vaters retten kann und in Besitz nimmt.

Book of Boba Fett vs Attack of the Clones

In Kapitel 1 der Live-Action-Serie liegt Boba Fett in einem Bactatank, in dem er diverse Flashbacks erlebt.

Doch diese eine Szene ist gar nicht so identisch, wie man es im ersten Moment annehmen möchte. Im Original nimmt er den Helm von Jango auf und hält ihn an seinen Kopf, doch der Winkel und die Kamerafahrt sind nicht identisch, wahrscheinlich um etwas mehr von der umliegenden Vernichtung zu zeigen.

Attack of the Clones // The Book of Boba Fett pic.twitter.com/z3A0CkuxUX — Cinematic Captures (@CineCaptures) December 29, 2021

Außerdem wurde eine Nahaufnahme hinzugefügt, in der Boba Fett seine Reflektion im Helm sieht. Das alles ist nicht direkt im ersten Moment zu erkennen. Aber Robert Rodriguez wollte scheinbar diese Schlüsselszene neuartig, wenn nicht gar besser inszenieren – was ihm so im Grunde auch gelungen ist.

