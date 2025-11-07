Borderlands 4 – Verkaufszahlen enttäuschen wegen PC-Problemen und Switch-Verschiebung

Take-Two Interactive hat kürzlich eingeräumt, dass der Verkaufsstart von Borderlands 4 hinter den Erwartungen des Unternehmens zurückblieb. Trotz positiver Kritiken zum Launch des Spiels war das Interesse der Käufer nicht so hoch wie erhofft. Dies äußerte der CEO von Take-Two, Strauss Zelnick, in einem Interview und betonte, dass die Verkaufszahlen „etwas weicher“ ausfielen, als es sich der Publisher gewünscht hatte.

Ursachen für den zurückhaltenden Verkaufsstart

Was führte zu den enttäuschenden Verkaufszahlen? Laut Zelnick war ein wesentlicher Faktor für den schleppenden Start die Performance-Probleme auf PC. Viele Spieler berichteten über erhebliche technische Schwierigkeiten, selbst auf leistungsstarken Systemen, was dazu führte, dass einige Käufer von einem Kauf abgesehen oder Rückerstattungen beantragt haben. Die Reaktionen von Gearbox-CEO Randy Pitchford auf Social Media trugen ebenfalls zu einer negativen Stimmung bei, die potenzielle Käufer abschreckte.

Wie steht es um die Konsolenversionen? Während die PC-Version von Borderlands 4 mit Problemen zu kämpfen hatte, wurden die Konsolenversionen besser aufgenommen. Trotzdem haben die technischen Schwierigkeiten auf dem PC den Gesamteindruck des Spiels getrübt und könnten die Verkaufszahlen insgesamt negativ beeinflusst haben.

Vergleich mit früheren Teilen der Serie

Wie schneidet Borderlands 4 im Vergleich zu seinen Vorgängern ab? Borderlands 4 verkaufte sich in den ersten zwei Wochen über 2,5 Millionen Mal. Im Vergleich dazu verkaufte sich Borderlands 3 über 5 Millionen Mal in nur fünf Tagen, was den Rückgang bei Borderlands 4 deutlich macht. Trotz eines größeren Spielemarktes und umfangreicher Werbung konnte Borderlands 4 nicht an den Erfolg seines Vorgängers anknüpfen.

Welche Rolle spielt die Veröffentlichungspolitik? Der Umstand, dass die Version für die Nintendo Switch 2 auf unbestimmte Zeit verschoben wurde, hat ebenfalls dazu beigetragen, dass das Spiel nicht den gewünschten Erfolg erzielen konnte. Diese Plattform hätte die Verkaufszahlen in der Anfangsphase potenziell steigern können.

Ausblick und Maßnahmen zur Verbesserung

Was plant Take-Two, um die Situation zu verbessern? Zelnick zeigt sich optimistisch, dass zukünftige Patches und Optimierungen die Probleme beheben und das Spielerlebnis verbessern werden. Langfristig hofft Take-Two, dass Borderlands 4 seine Verkaufsziele doch noch erreichen kann, insbesondere wenn die Switch 2-Version verfügbar wird.

Wie könnte sich die Community-Unterstützung entwickeln? Die Entwickler von Gearbox arbeiten daran, das Vertrauen der Community zurückzugewinnen und die Spielerbasis durch regelmäßige Updates und neue Inhalte zu erweitern. Ein engagierter Support könnte helfen, die anfänglichen Schwierigkeiten zu überwinden und das Spiel langfristig erfolgreich zu machen.

Wie siehst du die Zukunft von Borderlands 4? Teile deine Meinung und Erfahrungen in den Kommentaren!