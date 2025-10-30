Artikel

Borderlands 4 trifft PGA Tour 2K25 – Saison 4 bringt Crossover-Event

Bild von Nora M. Nora M.30. Oktober 2025
© 2K Games

Nach einer kurzen Ankündigung auf der Plattform X hat PGA Tour 2K25 offiziell den Start der vierten Saison mit einem spannenden Borderlands 4-Crossover bekanntgegeben. Dieses Event verspricht eine Fülle an Borderlands 4-Cosmetics, die sowohl für Fans von Golfsimulationen als auch von Looter-Shootern interessant sind. Einige dieser kosmetischen Gegenstände sind sogar kostenlos erhältlich.

Seit seiner Veröffentlichung im Februar 2025 erfreut sich PGA Tour 2K25 einer lebhaften Post-Launch-Phase. In den ersten drei Saisons wurden neue Kurse, Schusstypen, Spielmodi und zahlreiche kosmetische Highlights hinzugefügt. Diese Tradition setzt sich in Saison 4 fort.

Borderlands 4 trifft auf PGA Tour 2K25

Was erwartet dich in Saison 4? Die vierte Saison von PGA Tour 2K25 stellt das Borderlands 4-Crossover in den Mittelpunkt. Eine Vielzahl von Borderlands 4-Themen-Cosmetics, auch bekannt als die Vault Collection, ist in dem beliebten Golfspiel verfügbar. Die meisten dieser Borderlands-Items findest du im Clubhouse Pass von PGA Tour 2K25, welcher das Äquivalent zu einem Battle Pass darstellt.

Der Clubhouse Pass von PGA Tour 2K25 umfasst folgende Borderlands-Themenartikel:

  • Ripper Gesichtsmaske (Kostenlos)
  • Ripper Hose (Kostenlos)
  • Ripper Stiefel (Kostenlos)
  • Ripper Fingerlose Handschuhe (Kostenlos)
  • Ripper Tanktop (Kostenlos)
  • Ripper Haare (Kostenlos)
  • Zane Spielerkarte (Kostenlos)
  • Bandit Gesichtsmaske (Premium)
  • Plasma Driver Schläger (Premium)
  • Sublime Complex Root Putter Schläger (Premium)
  • Melee Practice Golfball (Premium)
  • Claptrap Scratch Spielerkarte (Premium)

Mehr als nur Borderlands

Welche weiteren Inhalte sind neu? Neben den Borderlands-Cosmetics enthält der Clubhouse Pass von Saison 4 auch eine Reihe von nicht Borderlands-bezogenen Belohnungen. Zu den bemerkenswertesten gehören der Power Approach Schusstyp, statistische Verbesserungen für den Power Approach und der ST-G Titanium Mizuno Wood-Schläger. Zusätzlich enthält der Clubhouse Pass Marken-Kooperationen wie die PUMA Ignite Articulate Schuhe.

Für diejenigen, die noch mehr Borderlands 4-Beute in PGA Tour 2K25 ergattern möchten, gibt es den Ranked Tours-Modus. Die Teilnahme an diesem Modus während Saison 4 belohnt dich mit einem kosmetischen Set, das von der Borderlands 4-Sirene Vex inspiriert ist. Einige weitere Borderlands-Themenartikel könnten während der Saison auch im PGA Tour Superstore auftauchen.

Saisonale Events und Herausforderungen

Was bietet die Saison 4 an Events? Saison 4 von PGA Tour 2K25 bringt auch einige saisonale Events ins Spiel. Die „Holiday on the Greens“-Herausforderungskarte ist bereits verfügbar, und du kannst direkt in den Halloween-Bereich eintauchen. Weitere „Festive“-Bereiche der Herausforderungskarte werden im Laufe der Saison freigeschaltet, ebenso wie eine Reihe von Feiertags-Cosmetics.

Diese spannenden Ergänzungen und Events machen PGA Tour 2K25 weiterhin zu einem attraktiven Spiel für Golf- und Gaming-Fans. Was hältst du von diesem Crossover-Event? Lass es uns in den Kommentaren wissen!

