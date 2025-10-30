Borderlands 4 trifft PGA Tour 2K25 – Saison 4 bringt Crossover-Event

Nach einer kurzen Ankündigung auf der Plattform X hat PGA Tour 2K25 offiziell den Start der vierten Saison mit einem spannenden Borderlands 4-Crossover bekanntgegeben. Dieses Event verspricht eine Fülle an Borderlands 4-Cosmetics, die sowohl für Fans von Golfsimulationen als auch von Looter-Shootern interessant sind. Einige dieser kosmetischen Gegenstände sind sogar kostenlos erhältlich.

Seit seiner Veröffentlichung im Februar 2025 erfreut sich PGA Tour 2K25 einer lebhaften Post-Launch-Phase. In den ersten drei Saisons wurden neue Kurse, Schusstypen, Spielmodi und zahlreiche kosmetische Highlights hinzugefügt. Diese Tradition setzt sich in Saison 4 fort.

Borderlands 4 trifft auf PGA Tour 2K25

Was erwartet dich in Saison 4? Die vierte Saison von PGA Tour 2K25 stellt das Borderlands 4-Crossover in den Mittelpunkt. Eine Vielzahl von Borderlands 4-Themen-Cosmetics, auch bekannt als die Vault Collection, ist in dem beliebten Golfspiel verfügbar. Die meisten dieser Borderlands-Items findest du im Clubhouse Pass von PGA Tour 2K25, welcher das Äquivalent zu einem Battle Pass darstellt.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Der Clubhouse Pass von PGA Tour 2K25 umfasst folgende Borderlands-Themenartikel:

Ripper Gesichtsmaske (Kostenlos)

Ripper Hose (Kostenlos)

Ripper Stiefel (Kostenlos)

Ripper Fingerlose Handschuhe (Kostenlos)

Ripper Tanktop (Kostenlos)

Ripper Haare (Kostenlos)

Zane Spielerkarte (Kostenlos)

Bandit Gesichtsmaske (Premium)

Plasma Driver Schläger (Premium)

Sublime Complex Root Putter Schläger (Premium)

Melee Practice Golfball (Premium)

Claptrap Scratch Spielerkarte (Premium)

Mehr als nur Borderlands

Welche weiteren Inhalte sind neu? Neben den Borderlands-Cosmetics enthält der Clubhouse Pass von Saison 4 auch eine Reihe von nicht Borderlands-bezogenen Belohnungen. Zu den bemerkenswertesten gehören der Power Approach Schusstyp, statistische Verbesserungen für den Power Approach und der ST-G Titanium Mizuno Wood-Schläger. Zusätzlich enthält der Clubhouse Pass Marken-Kooperationen wie die PUMA Ignite Articulate Schuhe.

Für diejenigen, die noch mehr Borderlands 4-Beute in PGA Tour 2K25 ergattern möchten, gibt es den Ranked Tours-Modus. Die Teilnahme an diesem Modus während Saison 4 belohnt dich mit einem kosmetischen Set, das von der Borderlands 4-Sirene Vex inspiriert ist. Einige weitere Borderlands-Themenartikel könnten während der Saison auch im PGA Tour Superstore auftauchen.

Saisonale Events und Herausforderungen

Was bietet die Saison 4 an Events? Saison 4 von PGA Tour 2K25 bringt auch einige saisonale Events ins Spiel. Die „Holiday on the Greens“-Herausforderungskarte ist bereits verfügbar, und du kannst direkt in den Halloween-Bereich eintauchen. Weitere „Festive“-Bereiche der Herausforderungskarte werden im Laufe der Saison freigeschaltet, ebenso wie eine Reihe von Feiertags-Cosmetics.

Diese spannenden Ergänzungen und Events machen PGA Tour 2K25 weiterhin zu einem attraktiven Spiel für Golf- und Gaming-Fans. Was hältst du von diesem Crossover-Event? Lass es uns in den Kommentaren wissen!