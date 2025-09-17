Borderlands 4 – So behebst du die Konsolen-Probleme temporär

Borderlands 4 hat bei seinem Start gemischte Reaktionen hervorgerufen. Trotz überwiegend positiver Kritiken kämpft das Spiel mit technischen Problemen, insbesondere auf Konsolen. Doch es gibt einen Trick, um die Performance zu verbessern, zumindest vorübergehend.

Probleme bei der Konsolen-Performance

Was sind die häufigsten Performance-Probleme auf Konsolen? Spieler berichten von Framerate-Einbrüchen und gelegentlichen Abstürzen, die das Spielerlebnis trüben. Diese Probleme scheinen besonders auf den Konsolenversionen für PlayStation 5 und Xbox Series X/S häufig aufzutreten.

Obwohl das Spiel eine nahtlose Welt ohne Ladebildschirme bietet, kommt es in einigen Bereichen zu Verzögerungen. Der Einsatz neuer Fahrzeuge und Werkzeuge, wie dem Greifhaken, könnte die Hardware stärker beanspruchen und somit zu den technischen Schwierigkeiten beitragen.

Ein temporärer Fix

Wie kannst du die Performance von Borderlands 4 verbessern? Es gibt einen Trick, der die Performance-Probleme auf Konsolen zumindest vorübergehend beheben kann. Durch das Anpassen bestimmter Grafikeinstellungen im Spiel lässt sich die Framerate stabilisieren.

Spieler haben berichtet, dass das Verringern der Auflösung und das Deaktivieren von HDR (High Dynamic Range) die Framerate stabilisieren kann. Diese Anpassungen können in den Grafikeinstellungen des Spiels vorgenommen werden.

Langfristige Lösungen in Aussicht

Welche Maßnahmen ergreift Gearbox Software, um die Probleme zu beheben? Gearbox Software ist sich der Performance-Probleme bewusst und arbeitet an Patches, um diese zu beheben. Bereits vor der Veröffentlichung wurde das Spiel mehrfach verschoben, um technische Aspekte zu verbessern.

Ein Patch, der die größten Performance-Probleme adressiert, wird in den kommenden Wochen erwartet. Spieler können in der Zwischenzeit die oben genannten Anpassungen vornehmen, um das Spielerlebnis zu verbessern.

Ein Blick in die Zukunft

Was erwartet dich in Borderlands 4? Trotz der technischen Schwierigkeiten bietet Borderlands 4 eine spannende Handlung und neue Gameplay-Elemente. Die Spieler treten als Kammer-Jäger auf dem Planeten Kairos gegen den Diktator namens Zeitwächter an.

Mit neuen Verbündeten und bekannten Charakteren wie Claptrap und Miss Moxxi bietet das Spiel eine fesselnde Geschichte, die das Potenzial hat, die Fans langfristig zu begeistern.

Was hältst du von den aktuellen Performance-Problemen in Borderlands 4? Hast du den Trick ausprobiert oder wartest du auf den nächsten Patch? Teile deine Meinung in den Kommentaren!