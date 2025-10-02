Borderlands 4 Patch stärkt Kammer-Jäger – Was sich für dich jetzt ändert!

Borderlands 4 hat kürzlich seinen ersten großen Balance-Patch veröffentlicht, der eine Vielzahl von Änderungen an den Fähigkeiten und passiven Fertigkeiten der Kammer-Jäger mit sich bringt. Gearbox Software hat bereits angekündigt, dass es umfangreiche Unterstützung und zukünftige Updates für den Looter-Shooter geben wird, und mit diesem Patch beginnen nun die großen Anpassungen. Alle vier spielbaren Charaktere in Borderlands 4 könnten sich durch diese Änderungen anders anfühlen.

Die wichtigsten Anpassungen im Patch

Welche Änderungen wurden an den Kammer-Jägern vorgenommen? Der Patch enthält zahlreiche Anpassungen an den Schadens- und kritischen Trefferchancen verschiedener Aktionsfähigkeiten und Passiven der Kammer-Jäger. Gearbox hat sich auf Klassenverstärkungen konzentriert, anstatt mit Abschwächungen für Ausrüstung und Fähigkeiten zu beginnen, die einige vielleicht als übermächtig empfinden. Besonders Amon erhält in diesem Patch eine Reihe von Schadenssteigerungen und anderen Verbesserungen, während Vex und Rafa ebenfalls mehrere Verstärkungen erhalten. Harlowe hebt sich dadurch ab, dass er nur zwei Änderungen erhält, die beide den Schaden der Zero-Point-Fähigkeit erhöhen.

Welche weiteren Änderungen bringt der Patch? Neben den Fähigkeitenanpassungen der Kammer-Jäger gibt es auch kleinere Änderungen in anderen Bereichen. Dazu gehört eine kleine Korrektur, um die Leistungsverschlechterung auf einigen PCs zu verhindern, die in letzter Zeit Schlagzeilen gemacht hat. Wie jede Woche haben sich auch der Weekly Big Encore Boss, die Weekly Wildcard Mission und Maurice’s Black Market Vending Machine geändert.

Zukunftspläne und zusätzliche Inhalte

Was erwartet dich in den kommenden Monaten? Für die kommenden Monate gibt es viele Inhalte, auf die du dich freuen kannst. Laut der Borderlands 4 Post-Launch-Roadmap wird es ein Halloween-Event geben, bei dem neue legendäre Waffen und Kosmetika eingeführt werden, sowie mehrere kostenpflichtige DLC-Pakete und kostenlose Updates bis ins Jahr 2026 hinein. Der erste DLC-Kammer-Jäger, C4SH, wurde ebenfalls kürzlich vorgestellt und soll im ersten Quartal 2026 erscheinen.

Die Entwickler ermutigen alle, die nach der Installation des Patches auf Probleme stoßen, die Liste der bekannten Probleme zu überprüfen oder sich an den 2K-Support zu wenden. Dies zeigt das Engagement von Gearbox, das Spiel kontinuierlich zu verbessern und die Spielererfahrung zu optimieren.

Ein Blick auf das Entwicklerstudio

Wer steckt hinter Borderlands 4? Gearbox Software, das Studio hinter Borderlands 4, ist ein amerikanisches Videospielentwicklungsunternehmen mit Sitz in Frisco, Texas. Gegründet im Jahr 1999, hat sich Gearbox mit der Entwicklung von Erweiterungen für Half-Life einen Namen gemacht und später erfolgreiche Eigenmarken wie die Borderlands-Serie ins Leben gerufen. Im Jahr 2024 wurde Gearbox von Take-Two Interactive übernommen und ist seither Teil des 2K-Labels.

Gearbox hat sich durch seine innovativen Spiele und die ständige Erweiterung seines Portfolios einen festen Platz in der Gaming-Industrie gesichert. Mit Borderlands 4 setzt das Studio seine Tradition fort, Spieler mit einzigartigen und fesselnden Spielerlebnissen zu begeistern.

