Borderlands 4 – Neue Gear-Sortierung lässt Ausrüstungswechsel aufblitzen

Mit der Veröffentlichung von Borderlands 4 am 12. September 2025 bringt Gearbox Software eine neue Mechanik ins Spiel, die ein lang ersehntes Feature endlich umsetzt. Obwohl das Spiel kein klassisches Loadout-System haben wird, gibt es eine innovative Lösung, um die Ausrüstung schnell zu wechseln.

Die neue Mechanik in Borderlands 4

Was ist die neue Gear-Sortierungsfunktion? Laut Creative Director Graeme Timmins bietet Borderlands 4 ein System, das es ermöglicht, Ausrüstungsgegenstände in verschiedene Gruppen oder Tags zu markieren. Diese können dann gefiltert werden, um Waffen, Rüstungen und mehr im Handumdrehen auszutauschen. Dieses System ist eine deutliche Verbesserung gegenüber dem von Borderlands 3, wo Gegenstände nur als „Müll“ oder „Favorit“ markiert werden konnten.

Viele Fans feiern dies als großen Erfolg für Borderlands 4, insbesondere nachdem es Diskussionen über den Preis des Spiels gab. Timmins bestätigte ebenfalls, dass ein Fotomodus hinzugefügt wird, was den Spielern zusätzliche Vorfreude verschafft.

Reaktionen der Community

Wie reagiert die Community auf die fehlenden Features? Obwohl die neue Mechanik positiv aufgenommen wird, sind einige Fans enttäuscht, dass es kein wirkliches Loadout-System gibt. Dies war ein lange gehegter Wunsch der Community. Die Ankündigung, dass die Collector’s Edition keine physische oder digitale Kopie des Spiels enthalten wird, hat ebenfalls für Unmut gesorgt.

Trotzdem positioniert sich Borderlands 4 als eines der ambitioniertesten Spiele der Serie. Gearbox Software scheint viel in dieses Projekt zu investieren, was sich in der offenen Kommunikation mit den Fans zeigt. Durch die Interaktion mit der Community, wie die von Timmins, wird den Spielern ein klarer Einblick in das gegeben, was sie am Veröffentlichungstag erwartet.

Zusätzliche Features und Erwartungen

Welche weiteren Features können wir erwarten? Neben der Gear-Sortierungsfunktion und dem Fotomodus sind weitere Enthüllungen bis zur Veröffentlichung zu erwarten. Die Entwickler scheinen entschlossen, den Fans eine beeindruckende Spielerfahrung zu bieten, auch wenn nicht alle gewünschten Features zum Start verfügbar sind.

Borderlands 4 verspricht, neue Maßstäbe in der Serie zu setzen. Was denkst du über die neuen Features? Teile deine Meinung in den Kommentaren!