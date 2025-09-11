Borderlands 4 – Leistungsprobleme trüben Launch trotz Spieleransturm

Borderlands 4, das neueste Kapitel der beliebten Shooter-Reihe, sorgt aktuell für kontroverse Diskussionen in der Gaming-Community. Während die Kritiken von Fachzeitschriften, die Vorabversionen des Spiels testen konnten, überwiegend positiv ausfielen, zeigt sich auf der Plattform Steam ein anderes Bild. Trotz eines beeindruckenden Spieleransturms mit über 192.000 gleichzeitigen Nutzern erhält das Spiel dort eine überwiegend negative Bewertung. Der Grund: schwerwiegende Performance-Probleme, die das Spielerlebnis trüben.

Leistungsprobleme belasten den Spielspaß

Warum gibt es so viele Beschwerden über die Performance von Borderlands 4? Hunderte von Nutzern berichten über niedrige Bildraten und anhaltendes Stottern, selbst bei reduzierten Grafikeinstellungen und auf leistungsstarker Hardware. Häufige Abstürze sind ein weiteres Problem, das in den Bewertungen hervorgehoben wird.

Ein Steam-Nutzer namens Etikoo beschrieb seine Erfahrung mit den Worten:

„Schreckliche, schreckliche Performance. Die schlimmste, die ich je gesehen habe. Musste auf niedrige Grafikeinstellungen umstellen und konnte trotzdem nicht 60 FPS erreichen, selbst mit FSR-Upscaling auf meiner RX 6900 XT.“

Ein weiterer Nutzer, pirate135246, ergänzte:

„30fps bei nativen mittleren bis hohen Einstellungen auf 1440p mit einer 3080 TI. Es sieht schlechter aus als Borderlands 3, wenn ich ehrlich bin. Keine Ahnung, warum es so schlecht läuft.“

Reaktionen und Lösungen

Wie reagiert Gearbox Software auf die Kritik? Bislang gibt es von Gearbox keine offizielle Stellungnahme zu den Problemen. Allerdings hat ein 2,7 GB großer Patch, der nach dem Release veröffentlicht wurde, die Häufigkeit der Abstürze reduziert. Ob weitere Updates folgen, bleibt abzuwarten. Randy Pitchford, CEO von Gearbox, hatte bereits vor der Veröffentlichung betont, dass niedrige Erwartungen an die Performance auf älterer Hardware realistisch seien.

Die Entwickler bei Gearbox haben Borderlands 4 als das „offenste und freieste“ Spiel der Reihe angekündigt und versprachen eine nahtlose Spielwelt ohne Ladebildschirme. Das ambitionierte Design könnte ein Faktor für die Performance-Probleme sein, die Spieler auf älteren Systemen erleben.

Einfluss auf die Zukunft der Reihe

Welche Auswirkungen könnten die Performance-Probleme auf die Zukunft von Borderlands haben? Trotz der aktuellen Schwierigkeiten bleibt das Interesse an Borderlands 4 hoch. Der starke Spielerzuwachs spricht für die anhaltende Beliebtheit der Serie. Langfristig wird es entscheidend sein, wie schnell und effektiv Gearbox die Performance-Probleme in den Griff bekommt, um das Vertrauen der Community zu erhalten.

Borderlands 4 ist seit dem 12. September 2025 für PlayStation 5, Windows und Xbox Series X/S verfügbar. Eine Veröffentlichung auf Nintendo Switch 2 ist für den 3. Oktober 2025 geplant. Die Entwickler arbeiten kontinuierlich daran, das Spielerlebnis zu optimieren, um den hohen Erwartungen der Fans gerecht zu werden.

Was denkst du über die aktuellen Probleme von Borderlands 4? Hast du selbst schon Erfahrungen mit dem Spiel gemacht? Teile deine Gedanken und Erlebnisse in den Kommentaren mit uns!