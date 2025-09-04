Borderlands 4 – Erscheint Sept. 2025: Starke Neuerungen, aber Endgame-Sorgen

Die Vorfreude auf Borderlands 4 ist groß, besonders da das Spiel am 12. September 2025 für PlayStation 5, Windows und Xbox Series X/S erscheinen soll. Doch obwohl das Spiel zahlreiche Neuerungen verspricht, gibt es Bedenken hinsichtlich des Endgames. Viele von euch, die die Vorgänger der Serie gespielt haben, wissen, wie wichtig ein starkes Endgame für die Langzeitmotivation ist.

Was gibt es Neues in Borderlands 4?

Welche Neuerungen bringt Borderlands 4? Borderlands 4 verspricht eine nahtlose Welt ohne Ladebildschirme, in der du mit neuen Fahrzeugen und Werkzeugen wie einem Greifhaken ausgestattet bist. Du kannst das Spiel allein oder im Koop-Modus mit bis zu drei anderen spielen. Die Entwickler betonen, dass es das bislang größte und offenste Spiel der Serie sein wird.

Der Schauplatz ist der Planet Kairos, der ein „Hightech, aber Lo-Fi“ Setting bietet. Hier schlüpfst du in die Rolle eines Kammer-Jägers, der gegen den Diktator namens Zeitwächter kämpfen und nach geheimen Alien-Schätzen suchen muss. Die Welt von Borderlands 4 ist so konzipiert, dass sie keine Ladezeiten hat, was das Spielerlebnis noch flüssiger gestaltet.

Endgame-Bedenken in Borderlands 4

Warum gibt es Bedenken bezüglich des Endgames? Trotz der vielversprechenden Neuerungen gibt es Bedenken, dass das Endgame von Borderlands 4 nicht genügend Anreize bietet. Laut offiziellen Informationen beschränkt sich das Endgame zu Beginn auf das Wiederholen von Kampagnenmissionen und das Besiegen von Bossen in den Wildcard-Missionen und Moxxi’s Big Encore.

Einige Fans befürchten, dass dies nicht ausreicht, um langfristig motiviert zu bleiben. Während Borderlands 3 mit Modi wie den Proving Grounds und Circles of Slaughter überzeugte, fehlen solche Aktivitäten bisher in Borderlands 4. Der Entwickler hat jedoch angekündigt, dass im Oktober 2025 ein kostenloses Event und der erste Unbesiegbare Boss erscheinen werden.

Künftige Entwicklungen und Erwartungen

Was erwartet dich in Zukunft im Borderlands 4 Endgame? Es gibt Hoffnung, dass das Endgame von Borderlands 4 mit der Zeit erweitert wird. Im ersten Quartal 2026 soll das Bounty Pack 2 erscheinen, das die Rückkehr der Perleszenz-Rarität bringt und für die Jagd nach seltenen Beutestücken sorgt.

Zusätzlich sind kostenlose Events und DLCs geplant, die das Endgame bereichern sollen. Dennoch bleibt die Frage, ob dieses schrittweise Hinzufügen von Inhalten ausreicht, um die Fans langfristig zu begeistern. Gerade weil die Basis des Spiels vielversprechend erscheint, wünschen sich viele von euch eine starke Endgame-Struktur von Anfang an.

Wie stehst du zu den geplanten Inhalten von Borderlands 4? Wirst du dem Spiel eine Chance geben oder wartest du auf zukünftige Updates? Teile deine Meinung in den Kommentaren!