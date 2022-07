Blizzards Hausmesse BlizzCon findet bereits seit 2005 statt. Dabei präsentiert das Unternehmen nicht nur seine eigenen Spieleprojekte, den Fans werden auch jede Menge Events geboten. In den letzten Jahren kam die Messe jedoch ins Straucheln. Der Blizzard-Chef Mike Ybarra will das Event 2023 jedoch zurückbringen.

BlizzCon 2022 komplett abgesagt – Neustart für 2023 geplant

Das letzte Mal, dass die BlizzCon in der seit 2005 gewohnten Form stattfand, war 2019. 2020 musste die Messe aufgrund der Pandemie ausfallen, kehre dann 2021 jedoch als „BlizzConline“ in einer kostenlosen und virtuellen Form zurück.

Für 2022 wurde die Hausmesse jedoch gleich komplett abgesagt. Weder als Präsenzveranstaltung, noch als Onlineformat wird die BlizzCon damit in diesem Jahr stattfinden. Mit der Zeit und Energie, die man für die Gestaltung des Events aufgebracht hätte, würde man nun lieber die Teams unterstützen, hieß es in einem Statement auf der offiziellen Webseite.

In einem Interview mit der Los Angeles Times sprach der neue Blizzard-Chef Mike Ybarra kürzlich über sein Unternehmen, das derzeit in der Krise steckt. Im Juli 2021 wurde Activision Blizzard vom California Department of Fair Employment and Housing angeklagt. Dem Unternehmen wird ein systematischer Umgang mit Mitarbeiterinnen vorgeworfen, der belästigend, diskriminierend und rassistisch sei.

Daraufhin trat der bisherige Chef von Blizzard, J. Allen Brack, von seinem Posten zurück und überließ die Führung des Unternehmens der bisherigen Leiterin von Diablo und Overwatch, Jen Oneal, sowie dem bisherigen Vizepräsidenten und Manager der Technologieabteilung Mike Ybarra. Oneal trat jedoch bereits 2021 wieder von ihrem Posten zurück.

“Wir haben bereits angekündigt, dass wir eine Pause bei der BlizzCon einlegen, während wir sie für die Zukunft neu konzipieren, aber wir wollen zu einem Live-Event zurückkehren, das es uns ermöglicht, die Community zu feiern. Wir haben kürzlich eine neue Leiterin für die BlizzCon, April McKee, eingestellt, die hart an diesem Plan arbeitet. Wir sind entschlossen, die BlizzCon im Jahr 2023 zurückzubringen“, so Mike Ybarra im Gespräch mit der Los Angeles Times.

Die BlizzCon könnte 2023 nicht die einzige zurückkehrende Messe sein. Auch die E3 soll nächstes Jahr wieder in einem neuen Gewand stattfinden. In diesem Jahr gab es gar keine E3. Stattdessen hielten viele Unternehmen ihre eigenen Spielekonferenzen ab.