Activision Blizzard hat die BlizzCon 2022 vollständig abgesagt. Eigentlich sollte das an eine Fan-Convention angelehnte Event im Februar komplett online stattfinden, nachdem es 2021 wegen der Coronavirus-Pandemie abgesagt worden war.

BlizzCon 2022 findet überhaupt nicht statt

Gar keine BlizzCon 2022: Activision Blizzard hat ein ausführliches Statement veröffentlicht, in dem die BlizzCon 2022 abgesagt wurde. Darin heißt es, dass die sonst für das Event genutzte Zeit und Energie dafür benötigt werde, die Teams zu unterstützen. Das heißt, dass nicht nur die Präsenzveranstaltung vor Ort, sondern auch der Online-Ableger ins Wasser fällt.

„Wir haben das Gefühl, die Energie, die es benötigen würde, eine derartige Show auf die Beine zu stellen, wäre zur Zeit besser investiert, indem wir unsere Teams unterstützen und die Entwicklung unserer Spiele und Erfahrungen vorantreiben.„ (via: Blizzard)

Blizzard will BlizzCon neu erfinden: Wann und ob die BlizzCon zurückkehrt, steht noch in den Sternen. In dem Statement beteuert Blizzard zwar, dass die BlizzCon weiterhin eine wichtige Gelegenheit sei, mit Fans in den Dialog zu treten. Aber es müsse darüber nachgedacht werden, wie die BlizzCon neu erfunden werden könnte, um sicherer und inklusiver für alle zu werden.

Verständliche Entscheidung: Dass Blizzard die BlizzCon absagt, wirkt wenig überraschend und gut nachvollziehbar. In den letzten Monaten hatte der gesamte Activision Blizzard-Konzern vor allem mit Skandalen rund um Sexismus, Belästigung am Arbeitsplatz und ein offenbar extrem toxisches Arbeitsklima zu kämpfen. Staatliche Behörden ermittelten, Mitarbeiter*innen protestieren und Activision Blizzard stand im Mittelpunkt einer Klage.

Es gibt also wenig Grund zum Feiern für Blizzard, aber die Zeit wäre aber wohl nicht nur besser investiert, die internen Schwierigkeiten in den Griff zu kriegen. Da gibt es auch noch zwei Spiele, die sich schon seit Langem in der Entwicklung befinden, auf die Fans schon ziemlich lange warten und die unter all den Skandalen leiden könnten: Diablo 4 und Overwatch 2. Um die beiden Blockbuster war es in letzter Zeit sehr still:

Bleibt nur zu hoffen, dass Blizzard die Zeit wirklich nutzt, um intern weiter aufzuräumen, endlich richtige Konsequenzen zu ziehen und die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Dann sieht es auch für „Diablo 4“ und „Overwatch 2“ nicht mehr so finster aus und anschließend kann beides vielleicht irgendwann auf einer neu von den Toten auferstandenen BlizzCon vorgestellt werden.

Wie findet ihr die Absage der BlizzCon 2022? Hattet ihr euch drauf gefreut? Schreibt es uns in die Kommentare.