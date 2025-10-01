Blackout kehrt 2026 zurück – neue Features und Karte in Warzone enthüllt

Die Rückkehr des Blackout-Modus in Call of Duty: Warzone im Jahr 2026 sorgt bereits jetzt für Aufregung in der Gaming-Community. Der beliebte Battle-Royale-Modus, der erstmals in Call of Duty: Black Ops 4 eingeführt wurde, wird ein Comeback feiern und dabei neue Elemente und Karten bieten, die die Spieler begeistern sollen. Diese Ankündigung erfolgte während des Call of Duty Next-Events, bei dem auch die Einführung der neuen Karte Avalon bekannt gegeben wurde.

Was macht den Blackout-Modus so besonders?

Was zeichnet den Blackout-Modus aus? Der Blackout-Modus war der erste Versuch der Call of Duty-Reihe, im Battle-Royale-Genre Fuß zu fassen. Die Spieler erinnern sich an die riesige Karte und die Möglichkeit, mit Fahrzeugen durch das Gelände zu navigieren. Bis zu 100 Spieler konnten in spannenden Matches gegeneinander antreten. Auch die Einführung von Spezialisten mit einzigartigen Fähigkeiten trug dazu bei, dass der Modus einen besonderen Platz in den Herzen vieler Gamer einnahm.

In Call of Duty: Black Ops 4, das 2018 veröffentlicht wurde, war Blackout der zentrale Bestandteil des Multiplayers. Das Fehlen einer traditionellen Einzelspieler-Kampagne wurde durch den umfangreichen Multiplayer und den neuen Battle-Royale-Modus kompensiert, der schnell an Beliebtheit gewann.

Die Wiederbelebung in Call of Duty: Warzone

Warum kehrt Blackout zurück? Der Erfolg von Call of Duty: Warzone, das 2020 als kostenloses Battle-Royale-Spiel veröffentlicht wurde, hat den Weg für die Rückkehr von Blackout geebnet. Warzone hat seit seiner Veröffentlichung stetig an Popularität gewonnen und bietet regelmäßig neue Inhalte und Karten, um die Spieler bei Laune zu halten.

Die Entscheidung, Blackout zurückzubringen, basiert auf der positiven Resonanz der Community und dem Wunsch, Nostalgie mit neuen Erfahrungen zu verbinden. Die Entwickler haben bestätigt, dass der Blackout-Modus in Warzone 2026 mit frischen Features und einer neuen Karte, Avalon, eingeführt wird. Dies wird voraussichtlich im Frühjahr 2026 stattfinden.

Was erwartet dich in der Zukunft?

Welche Neuerungen bringt die Zukunft? Neben der Rückkehr von Blackout sind zahlreiche weitere Updates für Call of Duty: Warzone geplant. Dazu zählen verbesserte Versionen der Rebirth Island und Verdansk-Karten sowie der beliebte Ranked Play-Modus. Außerdem wird es neue Multiplayer-Modi in Call of Duty: Black Ops 7 geben, wie den 6v6 Overload-Modus und den 20v20 Skirmish-Modus.

Die Entwickler von Black Ops 7 haben zudem ein verbessertes Omnimovement-System vorgestellt, das die Bewegungsmöglichkeiten der Spieler erweitern soll. Diese Ankündigungen wurden von der Community mit großer Begeisterung aufgenommen, und viele Spieler freuen sich darauf, die neuen Inhalte auszuprobieren.

Wie siehst du die Rückkehr des Blackout-Modus? Teile deine Meinung in den Kommentaren!