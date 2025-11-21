Black Ops 7-Update – Waffen, Zielhilfe und mehr im November 2025 geändert

Call of Duty: Black Ops 7 hat am 21. November 2025 ein neues Update erhalten, das zahlreiche Anpassungen und Verbesserungen mit sich bringt. Zu den bemerkenswerten Änderungen gehören Anpassungen des Waffenbalancings sowie Modifikationen der Zielhilfe, um das Spielerlebnis insgesamt zu verbessern.

Änderungen bei der Zielhilfe

Welche Anpassungen wurden an der Zielhilfe vorgenommen? Die Entwickler haben die minimale Rotationszielhilfe-Strafe von 35% auf 25% reduziert. Dies bedeutet, dass Konsolenspieler nun mehr Unterstützung erhalten, wenn ihre Zielsteuerung nicht perfekt ist. Diese Anpassung soll die Balance zwischen einem kompetitiven Spielgefühl und der Zugänglichkeit für alle Spieler gewährleisten.

Waffenanpassungen

Wie wurden die Waffen im Spiel angepasst? Das Update bringt umfassende Änderungen an verschiedenen Waffengattungen wie Sturmgewehren, MPs, Präzisionsgewehren und Pistolen. Besonders hervorgehoben wird der Versuch, die Vielseitigkeit der stärksten Sturmgewehre wie dem M15 MOD 0, AK-27 und MXR-17 zu reduzieren, während die mittlere Reichweite von MPs verbessert wurde, darunter die Ryden 45K und RK-9.

Zusätzlich wurden Anpassungen an der Benutzeroberfläche vorgenommen, wie die Erhöhung des sichtbaren Bereichs der Minikarte um 10%. Auch die Drohnenstation wurde abgeschwächt, indem die Aufladezeit erhöht und die Schadenswirkung reduziert wurde.

Multiplayer-Verbesserungen

Welche Veränderungen gibt es im Multiplayer-Modus? Das Update hat auch den Multiplayer-Modus von Call of Duty: Black Ops 7 verbessert. Die Hand Cannon Akimbo Overclock hat jetzt mehr Munition, und die LDBR Second Strike Overclock wurde ebenfalls mit mehr Raketen pro Ziel aufgewertet. Außerdem wurden die Spawn-Mechanismen angepasst, um unfaire Spawn-Punkte zu vermeiden.

Zombies-Modus und Kampagne

Was hat sich im Zombies-Modus geändert? Der Zombies-Modus hat ebenfalls einige Anpassungen erfahren. Die Schwierigkeit des Bosskampfs auf der Karte „Ashes of the Damned“ wurde reduziert, und es wurden einige Exploits behoben, die es Spielern ermöglichten, Zombie-Pfade zu blockieren. Auch die Herausforderungen für Kamo und Stabilität wurden überarbeitet.

Im Koop-Kampagnenmodus wurde das Endgame jetzt für alle Spieler verfügbar gemacht, die Call of Duty: Black Ops 7 besitzen. Einige Probleme mit Waffenaufsätzen beim Laden von Matches wurden ebenfalls behoben.

Das Update zeigt, dass das Entwicklerteam kontinuierlich an der Verbesserung des Spielerlebnisses arbeitet, indem es auf Feedback aus der Community eingeht und das Spiel auf Basis von Datenanalysen anpasst.

