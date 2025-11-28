Black Ops 7: Neuer Multiplayer-Modus und Black Friday Rabatt 2025!

Der neueste Titel der beliebten Call of Duty-Reihe, Black Ops 7, ist pünktlich zum Black Friday mit einem Rabatt erhältlich. Das Spiel, das am 14. November 2025 veröffentlicht wurde, bietet eine Vielzahl an Inhalten, die sowohl langjährige Fans als auch neue Spieler ansprechen. Mit der Veröffentlichung von Black Ops 7 setzt Treyarch die Tradition fort, spannende Geschichten und intensive Multiplayer-Erfahrungen zu liefern.

Besondere Black Friday Angebote

Welche Rabatte gibt es für Black Ops 7? Aktuell erhältst du die digitale Cross-Gen-Bundle-Version von Black Ops 7 auf PlayStation und Xbox mit einem Rabatt von 15 Prozent. Der Preis beträgt damit 59,49 Euro. Diese Angebote gelten bis zum 1. Dezember 2025. Zudem ist die physische Version des Spiels bei verschiedenen Einzelhändlern reduziert erhältlich.

Die Verkaufsaktion fällt zusammen mit der Vorfreude auf die bevorstehenden Updates und neuen Inhalte, die Treyarch für das Spiel angekündigt hat. Bereits am 4. Dezember 2025 wird das Season-1-Update erscheinen, das neue Maps und Spielmodi einführt.

Spielmodi und Features

Was bietet Black Ops 7 an neuen Inhalten? Black Ops 7 bietet eine spannende Einzelspielerkampagne, die die Geschichte von Black Ops 2 fortsetzt. Du schlüpfst erneut in die Rolle von Commander David Mason und führst eine Spezialeinheit durch 11 Missionen. Besonders bemerkenswert ist der Endgame-Modus, der bis zu 32 Spielern ermöglicht, in der Stadt Avalon Missionen zu absolvieren.

Der Multiplayer-Modus von Black Ops 7 ist ebenfalls ein Highlight. Neben klassischen Modi wie Team-Deathmatch und Dominierung gibt es jetzt auch neue Modi wie den 20v20 Skirmish. Außerdem kehrt der beliebte Zombie-Modus mit der Karte Asche der Verdammten zurück und wird in Season 1 um weitere Inhalte erweitert.

Entwickler und Hintergrund

Wer steht hinter Black Ops 7? Entwickelt wurde das Spiel von Treyarch in Zusammenarbeit mit Raven Software und veröffentlicht von Activision. Treyarch ist bekannt für seine Expertise in der Call of Duty-Serie und hat mit Black Ops 7 erneut bewiesen, warum sie zu den führenden Entwicklern im Bereich der Ego-Shooter zählen.

Activision, als einer der größten Videospielpublisher weltweit, hat mit der Call of Duty-Serie einen erheblichen Einfluss auf die Gaming-Branche. Seit der Gründung der Serie im Jahr 2003 hat Activision immer wieder neue Maßstäbe gesetzt.

Zukunftsaussichten

Was erwartet die Spieler in Zukunft bei Black Ops 7? Mit dem Start der ersten Season verspricht Treyarch, die Spielerfahrung weiter zu bereichern. Neben den neuen Inhalten wird es auch Anpassungen und Verbesserungen geben, um das Spielerlebnis zu optimieren. Die Entwickler haben angekündigt, dass sie kontinuierlich an Updates arbeiten, um den Fans immer wieder neue Herausforderungen und Erlebnisse zu bieten.

Für alle Fans und Interessierten ist der Black Friday die perfekte Gelegenheit, sich Black Ops 7 zu einem vergünstigten Preis zu sichern und in die dynamische Welt von Call of Duty einzutauchen.

Was hältst du von den aktuellen Black Friday Angeboten für Black Ops 7? Teile deine Meinung gerne in den Kommentaren!