Black Ops 7 Early Access – So bekommst du den Code ohne Vorbestellung

Die Fans von Call of Duty: Black Ops 7 können sich freuen, denn du hast nun die Möglichkeit, ohne Vorbestellung frühzeitig Zugang zur Open Beta zu erhalten. Der Publisher Activision hat angekündigt, dass du einfach eine Stunde des COD Next Events auf Twitch verfolgen musst, um einen Early-Access-Code zu bekommen. Diese spannende Option eröffnet dir neue Möglichkeiten, das Spiel vor allen anderen zu erleben.

Ein Blick auf die Open Beta

Was bietet die Open Beta? Die Open Beta von Call of Duty: Black Ops 7 wird ab dem 5. Oktober 2025 auf allen unterstützten Plattformen verfügbar sein, darunter PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series und PC. Interessanterweise können Vorbesteller des Spiels bereits ab dem 2. Oktober 2025 in die Beta einsteigen.

Für alle anderen bietet Activision jetzt die Möglichkeit, durch das Verfolgen des COD Next Events am 30. September 2025 einen Early-Access-Code zu erhalten. Dies ist eine großartige Gelegenheit, das Spiel aus erster Hand zu erleben, bevor es offiziell veröffentlicht wird.

Twitch Drops und mehr

Wie erhältst du den Early-Access-Code? Neben der Vorbestellung gibt es eine neue Möglichkeit, einen Early-Access-Code zu bekommen. Du kannst die jährliche COD Next Veranstaltung auf Twitch ansehen. Durch das Ansehen einer Stunde dieser Veranstaltung erhältst du einen Code, der dir den Zugang zur Beta ermöglicht.

Die Veranstaltung wird am 30. September 2025 um 18:00 Uhr Mitteleuropäischer Sommerzeit (MESZ) live auf Twitch übertragen. Neben spannenden Einblicken in Call of Duty: Black Ops 7 wird es auch Neuigkeiten zu Call of Duty: Warzone und Call of Duty Mobile geben.

Über das Spiel und seine Entwicklung

Was macht Call of Duty: Black Ops 7 besonders? Call of Duty: Black Ops 7, entwickelt von Treyarch und Raven Software, ist der achte Hauptteil der beliebten Black Ops Serie. Das Spiel ist im Jahr 2035 angesiedelt und folgt der Handlung von Call of Duty: Black Ops II. Du wirst die Rolle von David „Section“ Mason übernehmen und eine Vielzahl von Missionen als Teil eines JSOC-Teams erleben.

Das Spiel bietet nicht nur eine packende Einzelspieler-Kampagne, sondern auch einen umfassenden Mehrspielermodus und den beliebten Zombies-Modus. Besonders spannend ist die erstmals geteilte Fortschrittsmechanik zwischen den Modi, die dir erlaubt, in jedem Modus Erfahrungspunkte zu sammeln und deinen Fortschritt zu teilen.

Ein Blick auf Treyarch Studios

Wer sind die Entwickler hinter dem Spiel? Treyarch Studios, 1996 gegründet und seither ein wichtiger Teil der Call of Duty Serie, ist für seine innovativen Ansätze in der Spieleentwicklung bekannt. Zusammen mit Raven Software haben sie an Black Ops 7 gearbeitet und setzen damit die Tradition fort, erstklassige Shooter-Erlebnisse zu schaffen.

Bekannt für ihre Arbeit an Titeln wie Call of Duty: Black Ops II, das einst den Rekord für den größten Unterhaltungslounge aller Zeiten hielt, bleibt Treyarch ein bedeutender Akteur in der Gaming-Industrie.

Deine Meinung zählt

