Black Ops 7 ändert Drohnentechnik – Was heißt das für dein Gameplay?

Call of Duty: Black Ops 7 hat kürzlich eine größere Änderung angekündigt, die viele von euch sicherlich interessieren wird. Treyarch Studios, der Entwickler des Spiels, hat bestätigt, dass das beliebte Feld-Upgrade Drone Pod generft wird. Dieses Upgrade, das Drohnen einsetzt, um Feinde automatisch zu suchen und zu zerstören, war bei vielen Spielern wegen seiner Effektivität und Einfachheit sehr beliebt.

Änderungen am Drone Pod

Warum wird das Drone Pod Feld-Upgrade generft? Der Design Director von Treyarch Studios, Matt Scronce, erklärte in einem Entwicklervideo, dass das Drone Pod entweder in der Anzahl der einsetzbaren Drohnen oder in deren Fluggeschwindigkeit eingeschränkt wird. Obwohl die genauen Details noch nicht feststehen, versicherte Scronce, dass das Team die Rückmeldungen der Community ernst nimmt und diese Änderung vor der ersten Saison umgesetzt wird.

Diese Entscheidung ist Teil der kontinuierlichen Bemühungen von Treyarch, das Feedback der Community zu berücksichtigen und das Spielerlebnis zu verbessern. Die Anpassungen sollen sicherstellen, dass das Spiel weiterhin spannend und ausgewogen bleibt.

Weitere Änderungen und Neuerungen

Was erwartet dich noch in Black Ops 7? Neben dem Nerf des Drone Pods plant Treyarch auch eine Anpassung des Aim Assist Systems. Nachdem es zwischen der Beta und der Vollversion eine deutliche Abschwächung erfuhr, wird das Aim Assist nun für weite Distanzen leicht verstärkt. Dies soll die Zufriedenheit der Spieler mit der Steuerung erhöhen.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Darüber hinaus wird es vor der ersten Saison zwei neue, remasterte Karten aus Black Ops 2 geben: Standoff und Meltdown. Meltdown wird dabei zum ersten Mal remastered, was sicherlich viele von euch freuen wird. Wer nicht so lange warten möchte, kann sich bereits über die Rückkehr von Nuketown freuen, das seit dem 20. November 2025 im Spiel ist.

Die Zukunft von Call of Duty: Black Ops 7

Was bringt die Zukunft für Black Ops 7? Die erste Saison von Black Ops 7 verspricht viele neue Inhalte und Herausforderungen. Auch wenn der genaue Starttermin noch nicht feststeht, wird erwartet, dass Treyarch zahlreiche neue Maps und Features einführt, um die Community bei Laune zu halten.

Die Entwickler sind bekannt dafür, dass sie mit jeder neuen Saison frische Ideen einbringen und das Spiel weiterentwickeln. Die Vorfreude auf die kommenden Inhalte ist groß, und viele von euch sind sicherlich gespannt, wie sich das Spiel weiterentwickeln wird.

Was hältst du von den geplanten Änderungen? Teile deine Meinung in den Kommentaren!