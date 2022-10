Wer Mamoru Hosodas Leinwandspektakel BELLE diesen Sommer in den deutschen Kinos verpasst hat oder sich einfach auf ein Wiedersehen mit der Schönen und dem Biest freut, hat jetzt auch die Möglichkeit, auf insgesamt acht Videoportalen den Anime zu leihen.

Wiedersehen in „U“ – BELLE jetzt auch zum Leihen

Wenn ein Anime es in die ausländischen Lichtspielhäuser schafft, verweilt er dort häufig leider viel zu kurz. So erging es auch „BELLE“: Ab dem 9. Juni 2022 war der Film für wenige Aufführungen in den Kinos zu sehen und konnte einige Wochen später auf Blu-ray und DVD erworben werden.

Die streng limitierte Ultimate Edition stellt euch Sven in diesem Beitrag nochmal ausführlicher vor.

Für alle, die nicht auf einen physischen Datenträger zurückgreifen wollen, hat KSM Anime nun gute Neuheiten: Auf acht Plattformen steht euch das Cyber-Märchen nun auch mit digitaler Leihoption zur Verfügung.

Bei folgenden Anbietern könnt ihr BELLE ab sofort leihen:

Amazon Prime Video Store

Apple TV | iTunes

Sky Store

Maxdome

Videociety

Microsoft Store

Rakuten TV

Chili

Bei Amazon Prime beispielsweise sieht es im Detail dann wie folgt aus: Für 4.99 Euro kann BELLE für insgesamt 48 Stunden geliehen werden. Ihr habt 30 Tage Zeit, um das Video zu starten. Der Film wird in HD-Qualität und sowohl in japanischer als auch deutscher Sprachausgabe angeboten.

Das heißt, ihr kommt hier in den Genuss von Lara „Loft“ Trautmanns Gesang, die der Schönen ihre deutsche Stimme leiht, und Patrick Baehr als Biest kommen.

Lest euch am besten alle Konditionen zum digitalen Leihen auf der Plattform eurer Wahl in Ruhe durch. Dort findet ihr auch eine Anleitung, die beschreibt, ob und wie ihr einen nicht gestarteten Titel stornieren könnt.

Unterm Strich bietet die Leihoption die günstigste und am schnellsten zugängliche Möglichkeit, um BELLE im heimischen Wohnzimmer zu bewundern. Momentan scheint es keine Pläne zu geben, den Film in einen Streaming-Katalog aufzunehmen.

