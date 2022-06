Gestern startete mit BELLE einer der meist erwarteten Anime-Filme des Jahres in den deutschen Kinos. Sollte euch das neue Drama von Star-Regisseur Mamoru Hosoda gefallen haben oder falls ihr das Werk nicht auf der großen Leinwand sehen könnt, könnt ihr euch den Titel ab sofort auf Disk vorbestellen.

Die BELLE – Ultimate Edition ist ein prall gefülltes Paket

Und das nicht nur in einer schnöden Plastikhülle, sondern in Form einer edlen Ultimate Edition! Diese Version des Anime-Films wird nur in begrenzter Stückzahl produziert werden und das gilt sowohl für die Blu-ray- als auch die DVD-Fassung des Titels. Die Blu-ray-Ultimate Edition von „BELLE“ ist auf 4.444 Exemplare limitiert, während es von der DVD-Variante sogar nur 555 Stück geben wird.

Das Besondere an der Blu-ray-Version ist, dass dieser der Anime-Hit ebenfalls in einer 4K-Edition auf einer UHD-Blu-ray beiliegen wird. Sofern ihr einen entsprechenden Fernseher und einen dafür notwendigen Blu-ray-Player euer Eigen nennt, kann sich insbesondere die visuelle Pracht von BELLE ganz entfalten.

Doch was bietet nun die BELLE – Ultimate Edition? Wie zuvor bereits angedeutet, stellt Publisher KSM Anime hier ein umfassendes Paket zusammen, das keine Wünsche offen lassen sollte. Im Inneren der edlen aufklappbaren Hardcover-Box dieser Version befinden sich neben circa satten sechs Stunden Bonusmaterial (Behind-the-Scenes-Aufnahmen, Interviews) noch folgende Inhalte:

sechsseitiges Digipack im Lenticular-O-Ring

beiliegendes Serialisierungzertifikat

Soundtrack-CD

Booklet zum Film

Songtext-Booklet

5x 3D-Lenticular Cards

3x Artcards

Magnet Poster

Kinoposter

© 2021 Studio Chizu © 2021 Studio Chizu © 2021 Studio Chizu © 2021 Studio Chizu

Worum geht es in BELLE?

Im Mittelpunkt der Geschichte des Anime-Films steht Oberschülerin Suzu, die zusammen mit ihrem Vater in einem kleinen Dorf lebt. Nachdem sie sich auf der Internetplattform „U“ anmeldet, soll sich ihr beschauliches Leben jedoch schlagartig ändern: In der Rolle ihres Avatars Belle kann sie ihre Selbstzweifel überwinden und wird dort, nachdem sie einen bewegenden Song singt, zu einem Star. Doch schon kurz darauf erscheint ein mysteriöses Monster, das „Biest“, und droht, die virtuelle Welt zu zerstören.

„BELLE“ ist das neueste Werk von Star-Regisseur Mamoru Hosoda („Das Mädchen, das durch die Zeit sprang“), der ebenfalls das Drehbuch des Anime-Film schrieb. Produziert wurde der Titel, wie bereits die vorherigen Werke des Filmemachers, im Studio Chizu („Der Junge und das Biest“).

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Die „BELLE – Ultimate Edition“ erscheint voraussichtlich am 21. Juli 2022 und kann ab sofort bei Anime Planet vorbestellt werden. Bis diesen Sonntag, den 12. Juni 2022, läuft der Anime-Film noch in den deutschen Kinos.