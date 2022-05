Das Angebot von Anime Planet, dem Partnershop von KSM Anime, kann sich bereits sehen lassen. Doch natürlich wird es in Zukunft noch weiter wachsen. Damit ihr nicht den Überblick verliert, möchten wir euch nachfolgend drei kommende Anime-Neuerscheinungen ans Herz legen, die ihr im Blick behalten solltet.

Hyouka

Release: 19. Mai 2022

Zehn Jahre nach seiner Japan-Premiere findet die Mystery-Geschichte Hyouka ihren Weg zu uns nach Deutschland. Die Story dreht sich um den Schüler Houtarou, der auf den Wunsch seiner älteren Schwester hin dem Klub für klassische Literatur beitritt. Unser Protagonist und seine Mitschüler stoßen bald auf ein geheimnisvolles Buch und einen eigenartigen Vorfall, der 45 Jahre zurückliegt.

Verantwortlich für die Anime-Serie ist das Violet Evergarden“-Studio Kyoto Animation, das einmal mehr einen audiovisuell wunderschönen Titel abgeliefert hat. Doch keine Angst, es handelt sich hierbei keinesfalls nur um Eye Candy, denn die Serie kann darüber hinaus ebenfalls mit seiner spannenden Story und diversen emotionalen Charaktermomenten überzeugen.

Pokémon – Die TV-Serie: Rubin & Saphir – Staffel 7

Release: 27. Mai 2022

Ashs Reise auf seinem Weg, der Allerbeste zu werden, geht diesen Monat ebenfalls weiter. In der 7. Staffel des Anime-Dauerbrenners, Pokémon – Die TV-Serie: Rubin und Saphir, setzt unser ewiger Zehnjähriger seine Reise durch die Hoenn-Region fort. Begleitet wird er dabei natürlich von seinem treuen Pikachu sowie Rocko, Maike und Max, die gemeinsam allerlei verrückte Abenteuer erleben.

Was können wir euch an dieser Stelle schon noch sagen, was ihr vermutlich nicht bereits selbst über Pokémon wisst? Immerhin handelt es sich hierbei um das erfolgreichste Entertainment-Franchise des Planeten! Die 7. Staffel entstand, wie die übrigen Seasons der Anime-Serie, im Studio OLM. Falls ihr etwas in Nostalgie schwelgen möchtet, dann ist diese DVD-Box genau das Richtige für euch.

The Journey – Die Legende vom guten Dieb

Release: 16. Juni 2022

Abschließend möchten wir euch noch The Journey – Die Legende vom guten Dieb ans Herz legen. Die Geschichte, die von den heiligen Texten des Korans inspiriert wurde, dreht sich um Aws. Er führt in Mekka ein unscheinbares Leben als Töpfer, doch als die Stadt von den Heerscharen der Abrahas belagert wird, tritt unser Protagonist dem Widerstand bei, um seine Heimat zu verteidigen.

Der Anime-Film entstand in Zusammenarbeit mit der saudi-arabischen Manga Productions Company im Studio Toei Animation. Erzählt wird eine Story, deren Vorlage in diesem Medium eher selten aufgegriffen wird. Die japanischen Verantwortlichen haben ausgiebige Nachforschungen angestellt, um sowohl die Atmosphäre als auch die islamische Kultur in ihrem Fantasy-Abenteuer einzufangen.