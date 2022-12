Um euch die besinnliche Zeit des Jahres noch etwas mehr zu versüßen, hat Anime Planet eine neue 3-für-2-Aktion gestartet! Diese bietet euch die Gelegenheit, aus zahlreichen Anime-Filme und -Serien zu wählen. Wir stellen euch nachfolgend einige Highlights des zeitlich befristeten Angebots vor.

Große Emotionen, Ninja-Action und Geheimtipps

Zunächst werfen wir einen kleinen Blick auf einige tolle Anime-Filme. Teil der Aktion ist unter anderem das gefeierte Musical-Abenteuer BELLE von Mamoru Hosoda („Das Mädchen, das durch die Zeit sprang“). Ebenfalls im Angebot enthalten ist der flashige Anime-Hit Promare aus dem Hause Studio Trigger („Cyberpunk: Edgerunners“) und zwar in der limitierten „Burning Platinum Edition“.

Nicht fehlen dürfen natürlich diverse Anime Planet-Dauerbrenner: Ganz vorne mit dabei sind selbstverständlich die Abenteuer der blonden Ninja Naruto und Boruto. Verschiedene Ableger des Digimon-Franchise sind des Weiteren gleichsam in der 3-für-2-Aktion vertreten wie der Comedy-Anime Gintama sowie die Klassiker Yu-Gi-Oh! und Hunter x Hunter.

Für Science-Fiction-Fans dürften indes die Ableger des Kulttitels Ghost in the Shell genau richtig sein oder aber ihr werft einen Blick auf Star Blazers 2199 – Space Battleship Yamato. Als Geheimtipp in dieser Rubrik sei euch die Anime-Serie Arpeggio of Blue Steel: Ars Nova ans Herz gelegt.

Falls euer Hunger nach neuem Filmen und Serien aktuell gestillt sein sollte, könnt ihr alternativ auch diverse Merchandise-Artikel in der 3-für-2-Aktion finden. Hierzu zählen vor allem verschiedene T-Shirts sowie Tassen und auch ein schickes „Overlord“-Notizbuch. Kurzum sollte hier für jede*n etwas dabei sein.

Boruto und seine Freunde sind auch Teil der 3-für-2-Aktion! © 2002 MASASHI KISHIMOTO / 2017 BORUTO. All Rights Reserved.

Die weihnachtliche 3-für-2-Aktion startete am 22. Dezember 2022 bei Anime Planet. Wie lange die aufgeführten Angebote gelten werden, ist gegenwärtig noch nicht bekannt.