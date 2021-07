FIFA 22 kaufen: Jetzt vorbestellen – Standard-Version, Ultimate und Legacy Edition

Der neue Ableger der bekannten FIFA-Fußballsimulation FIFA 22 wird in unterschiedlichen Editionen erscheinen. Was sich hinter den verschiedenen Versionen verbirgt und welche Vorteile Vorbesteller erhalten, erklären wir euch in den folgenden Zeilen.

FIFA 22 Standard Edition kaufen

Das Spiel wird in einer Standard-Edition für 69,99 Euro beziehungsweise 79,99 Euro erscheinen. Hier erhaltet ihr lediglich das Hauptspiel. Doch das Gute ist, wenn ihr das Game noch vor dem Release vorbestellt, gibt es ein paar Preorder-Boni obendrauf:

Team-of-the-Week-1-Spieler-Item

Kylian Mbappé-Leih-Item

FUT Ambassador-Leihspielerwahl

Karrieremodus-Eigengewächs

FIFA 22 Ultimate Edition kaufen

Bestellt ihr die Ultimate Edition von „FIFA 22“ für insgesamt 99,99 Euro vor, erhaltet ihr unter anderem Vorabzugriff und könnt somit ganze vier Tage früher loslegen. Nur mit dieser Version des Spiels habt ihr Zugriff auf die Cross-Gen-Upgrades – ansonsten seid ihr auf eine Konsole beschränkt.

Außerdem gibt es diese Inhalte:

Zeitlich begrenztes Angebot – FUT-Helden-Spieler-Item

Ones-to-Watch-Spieler-Item

4 Tage Vorabzugriff

Beide-Versionen-Anspruch – kostenloses PlayStation®5-Upgrade

4.600 FIFA Points

Team-of-the-Week-1-Spieler-Item

Kylian Mbappé-Leih-Item

FUT Ambassador-Leihspielerwahl

Karrieremodus-Eigengewächs

FIFA 22 Legacy Edition kaufen

Die Nintendo Switch erhält wieder einmal nur eine Legacy-Edition, die zwar günstiger ist, aber dafür nur mit Kader-Updates daherkommt. Das letzte richtige Update für die Switch-Version gab es 2018 mit FIFA 19.

FIFA 22 erscheint am 1. Oktober 2020 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Google Stadia und PC.

