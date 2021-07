The Medium Special Edition für PC, PS5 und Xbox Series X/S – Preorder-Guide

Bloober Team veröffentlicht das Psycho-Horrorspiel The Medium in einer neuen „Two Worlds Special Edition“, die ihr für die PS5, Xbox Series X/S und den PC kaufen könnt. Das Spiel erscheint nämlich am 3. September 2021 für weitere Plattformen und da bietet es sich doch an, hier ein größeres Paket zu schnüren?

Neben dem Hauptspiel beinhaltet die Two Worlds Special Edition noch ein paar Boni, die wir euch nachfolgend auflisten:

Spiel: The Medium für PC, PS5 oder Xbox Series X/S

ein Hardcover-Artbook mit 32 Seiten

ein Steelbook

ein Special Slipcase

und den offiziellen Soundtrack auf CD

Das alles ist in der Special Edition enthalten! © Bloober Team

Bei diesen Onlineshops könnt ihr die Special Edition von „The Medium“ ab sofort vorbestellen und ab Release regulär kaufen:

Worum geht es in The Medium?

„The Medium“ rückt Marianne in den Mittelpunkt der Erzählung. Sie ist ein Medium mit Kräften, das zeitgleich durch zwei Welten wandelt – deshalb auch der „Two Worlds“-Titel der Special Edition. Ihr Blick in die Geisterwelt oder ihre außerkörperliche Erfahrungen offenbaren ihr dabei schlimme Schicksale all derjenigen, denen sie auf ihrer Reise begegnet.

Es gilt, die Konfrontation mit dem alles verzehrenden Höllenschlund zu überleben, Rätsel zu lösen und die Geheimnisse rund um das kommunistische Hotelresort aufzudecken.

Dabei lehnt sich das Psycho-Horrorspiel an Klassiker wie Silent Hill an und sogar der legendäre „Silent Hill“-Komponist Akira Yamaoka ist neben Arkadiusz Reikowski an Bord. Gespielt wird das Ganze aus der Third-Person-Perspektive und als besonderes Feature hat das Entwicklerstudio die duale Weltenansicht verbaut, in der wir zeitgleich die normale Welt und die Geisterwelt sehen, die Marianne wahrnehmen kann.

Mehr Infos zum Spiel erhaltet ihr in unserem Test. Hier könnt ihr euch vorab informieren, ob der Titel etwas für euch ist!

The Medium beweist: wir brauchen keine teuren Marken wie Silent Hill, aber Psycho-Horror! – TEST