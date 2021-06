Battlefield 2042: Freut euch auf Massenschlachten auf gigantischen Maps!

Das Entwicklerstudio DICE hat jetzt eine Reihe Vergleichsbilder veröffentlicht, die euch zeigen, wie groß die neuen Karten in Battlefield 2042 werden. Und die lassen die Herzen von Fans großer Gebiete höherspringen. Denn obwohl die Serie bereits seit jeher für ihre großen Schlachtfelder bekannt ist, setzen die Areale in 2042 noch einmal eins oben drauf.

Karten mit viel Platz für große Gefechte

Die Größe nennen sie nicht in Zahlen, sondern ganz in Form von Vergleichsbildern mit den bisherigen Teilen von Battlefield. Bei den neuen Kampfgebieten handelt es sich um die sieben Karten Kaleidoscope, Discarded, Orbital, Borderline, Manifest, Hourglass, Irreversible und Breakaway. Allerdings müssen diese im fertigen Spiel nicht zwangsläufig mit diesen Namen auftauchen. Denn bei denen handelt es sich derzeit nur um Arbeitstitel.

Was die Maps zu bieten haben, ändert sich allerdings nicht. Wer etwa bereits meinte, dass das gewaltige EL Alamein aus „Battlefield 1942“ groß war, der wird sich auf Irreversible freuen. Denn im Vergleich zu dem Neuzugang verblasst der Klassiker aus dem ersten Battlefield etwas. Aber davon könnt ihr euch in der folgenden Übersicht direkt selbst ein Bild machen:

DICE showcases a comparison of map sizes of the 7 maps in 2042 compared to maps in previous Battlefield games. pic.twitter.com/jgmpfdkYP8 — Battlefield News (@bravoINTEL) June 15, 2021

Wieso sind die Maps in Battlefield 2042 so imposant?

Dass die Karten so groß sind, hat einen ganz einfachen Grund. Denn auf dem PC, der Playstation 5 sowie der Xbox Series X/S müssen bis zu 128 Spieler auf ihnen Platz finden. Also doppelt so viele, wie in den bisherigen „Battlefield“-Teilen.

Wer „Battlefield 2042“ hingegen auf einer Playstation 4 oder Xbox One spielen will, der wird mit ein paar Abzügen leben müssen. Dort gibt es maximal 64 Spieler und dementsprechend werden auch die Karten etwas kleiner ausfallen. Wie genau, ist noch nicht bekannt. Allerdings ist es denkbar, dass man die Map am Rand einfach etwas einengt und so nicht das gesamte Gebiet spielbar macht.

Was „Battlefield 2042“ noch alles bieten wird, erfahrt ihr in unserer Übersicht. In der erklären wir euch alles begonnen bei den Spielmodi, über die Story bis hin zu den Naturkatastrophen, mit denen ihr euch in dem Militär-Shooter herumschlagen müsst.

Battlefield 2042: Alles zu 128-Spieler-Karten, Tornados, Modi & mehr