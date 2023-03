Achtung, es folgen Spoiler: Nachdem es in Episode 6 von The Last of Us zuletzt noch zu einem Wiedersehen zwischen Joel und Tommy kam, erhalten wir in Folge 7 nun einen Einblick in Ellies Vergangenheit. Wie nah das am PlayStation-Original dran ist, schauen wir uns in unserem Vergleich an.

Ellie bekommt überraschenden Besuch

Nachdem wir zunächst sehen, wie sich Ellie um den verletzten Joel kümmert, folgt ein Flashback. In diesem sehen wir zunächst, wie Riley sich zurück ins Zimmer ihrer besten Freundin schleicht. Beides ist sehr nah dran an dem, was wir aus der Videospiel-Vorlage bereits kennen. Unter anderem wurde Ellies Outfit in ihrer ersten Szene mit Riley nahezu 1:1 aus dem Game übernommen.

Ein großer Teil der Folge, quasi alles mit Ellie und Riley, basiert dabei auf dem Stand-Alone-DLC The Last of Us: Left Behind. Dessen Rahmenhandlung setzt ebenfalls nach Joels Verletzung an und in der Rolle von Ellie müssen Spieler*innen Medizin besorgen, während Rückblicke ihre Vergangenheit beleuchten.

Ellie kümmert sich um Joel

Ellie muss sich jetzt um Joel kümmern © SIE/Naughty Dog, HBO Auch im PlayStation-Original muss sie Joel pflegen © SIE/Naughty Dog

Riley überrascht Ellie in ihrem Zimmer

Ellie wird von ihrer Freundin Riley überrascht © SIE/Naughty Dog, HBO Riley hat Ellie auf dem falschen Fuß erwischt © SIE/Naughty Dog

Das verlassene Einkaufszentrum

Der Großteil von Folge 7 spielt in einem verlassenen Einkaufszentrum, das von Überlebenden in der Regel gemieden wird. Der Grund hierfür ist, dass dort zahlreiche Infizierte lauern sollen. An diesem Ort möchte Riley ihrer Freundin Ellie verschiedene Dinge beziehungsweise Orte zeigen.

Sie fahren zusammen Karussell, machen gemeinsam Fotos und spielen Videospiele in einer alten Spielhalle. All das sind Ereignisse, die sowohl in der „The Last of Us“-Serie als auch im PlayStation-Original extrem ähnlich ablaufen. Die Verantwortlichen bleiben dem Ursprungsmaterial somit treu.

Ellie und Riley fahren Karussell

Ellie und Riley fahren in Folge 7 von „The Last of Us“ Karussell © SIE/Naughty Dog, HBO Die Karussellfahrt ist ein emotionales Highlight des DLCs © SIE/Naughty Dog

Ellie und Riley machen Fotos

Ellie und Riley machen zusammen Fotos © SIE/Naughty Dog, HBO Im PlayStation-Spiel haben sie dabei auch viel Spaß © SIE/Naughty Dog

Ellie und Riley bei der Spielhalle

Ihre Zeit in der Spielhalle ist ein echtes Highlight © SIE/Naughty Dog, HBO Im Spiel ist Ellie auch eine echte Gamerin © SIE/Naughty Dog

Kein Happy End

In beiden Versionen des Endzeit-Abenteuers ist der Geschichte von Ellie und Riley kein Happy End vergönnt. Nachdem sie in einem Halloweenladen getanzt und sich danach geküsst haben, werden sie von einem Infizierten angegriffen und beide gebissen. Am Boden zerstört fragen sie sich anschließend in der TV-Serie wie in der PlayStation-Vorlage des „Left Behind“-DLCs, wie es jetzt mit ihnen weitergehen soll.

Ellie und Riley küssen sich

Ellie und Riley küssen sich sowohl in der TV-Serie © SIE/Naughty Dog, HBO Als auch im PlayStation-Original © SIE/Naughty Dog

Ellie und Riley verzweifeln

Ellie und Riley verzweifeln, nachdem sie gebissen wurden © SIE/Naughty Dog, HBO Die Erkenntnis hat sie auch im Spiel schwer getroffen © SIE/Naughty Dog

Wie bereits in den vorangegangenen sechs Episoden bewegt sich auf Folge 7 von „The Last of Us“ sehr nah am Videospiel-Original. Es ist bisher womöglich sogar der Teil des TV-Hits, der sich hinsichtlich der Dialoge, der Bildsprache und der übernommenen Setpieces am engsten am Quellmaterial orientiert. Langjährige Fans dürften deshalb einige Aha-Erlebnisse haben.

Die neuen Folgen von „The Last of Us“ könnt ihr euch hierzulande immer montags bei Sky Deutschland und WOW gucken. Episode 7 erscheint am 6. März 2023.