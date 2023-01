© Hajime Isayama, Kodansha/ATTACK ON TITAN Production Committee

Attack on Titan nähert sich seinem Ende. Fans der Anime-Adaption warten noch auf das große Finale. Jetzt steht fest, wann dieses endlich veröffentlicht wird. Aber freut euch nicht zu früh: Auch dieser allerletzte Teil der Manga-Verfilmung wird noch einmal in mehrere Teile unterteilt.

Attack on Titan: Season 4 Part 3 wird nochmal aufgeteilt

Klingt komisch, ist aber so: Eigentlich läuft Staffel 4 von „Attack on Titan“ schon seit 2020. Die letzte Staffel wurde aber in drei große Teile gesplittet. Teil eins und zwei sind schon veröffentlicht worden, auf den dritten warten wir noch.

Teil 3 kommt in zwei Teilen: Das große Finale und damit der dritte Part der vierten Staffel wird noch einmal in zwei Teile aufgeteilt. Das sorgt wenig überraschend selbst bei eingefleischten Fans für ordentlich Verwirrung.

Termin für’s Finale steht endlich: Aber immerhin wissen wir jetzt endlich, wann dieser (erste) letzte Teil veröffentlicht wird. Zumindest in Japan soll der erste Part des großen Finales von „Attack on Titan“ am 3. März 2023 erscheinen. Kurz darauf soll er auch in Deutschland zur Verfügung stehen.

Was ist mit Teil 2? Wie es mit dem zweiten Teil des dritten Teils der vierten Staffel aussieht, wurde allerdings noch nicht bekannt gegeben. Der soll zwar ebenfalls noch in diesem Jahr erscheinen, hat aber noch keinen festen Termin.

Wie viele Folgen kommen noch? Auch das scheint noch nicht so richtig fest zu stehen. Während manche Fans davon ausgehen, dass uns noch zwei kleinere Staffeln mit mehreren Folgen bevorstehen, glauben einige, dass stattdessen nur noch zwei Episoden mit Überlänge kommen.

Rein vom Stoff her fehlen der „Attack on Titan“-Verfilmung noch neun Manga-Kapitel, die es zu verfilmen gilt. Die könnten natürlich auf neun oder mehr einzelne Anime-Episoden verteilt werden, aber auch gut in zwei größeren Parts abgefrühstückt werden.

Dass uns zwei längere Folgen mit einem Format erwarten, das eher an Spielfilme erinnert, wird offenbar auch durch einige Übersetzer*innen angedeutet. Denen zufolge sollten wir uns jedenfalls darauf gefasst machen, dass Part 1 und 2 des letzten Teils nicht aus jeweils mehreren Episoden besteht.

Was haltet ihr von den vielen Aufteilungen, habt ihr noch den Überblick? Glaubt ihr, dass es noch mehr als zwei Folgen Attack on Titan gibt? Schreibt es uns in die Kommentare.