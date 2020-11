Als Vorbesteller von Assassin’s Creed Valhalla erhaltet ihr die Mission namens „Der Weg des Berserkers“ kostenlos dazu. Hier musst Eivor einem legendären nordischen Berserker bei seiner Rache helfen. Im Folgenden erklären wir euch, wie und vor allem wo ihr die Quest starten könnt.

Quest „Der Weg des Berserkers“ starten

Wichtig zu wissen ist im Vorfeld, dass ihr die Quest „Der Weg des Berserkers“ erst dann starten könnt, wenn ihr in England eure eigene Siedlung gegründet habt. Anschließend begebt ihr euch in das Langhaus Ravensthrope. In Eivor Zimmer findet ihr in einem Briefkasten einen Brief, der die gesuchte Mission automatisch freischaltet und in eurem Questlog sichtbar macht.

So startet ihr die Quest:

Betretet das Langhaus in Ravensthrope

Geht in Eivors Zimmer

Öffnet euren Briefkasten

Leset den Brief von Norvid

Wichtiger Hinweis: Beachtet unbedingt, dass die Aufgabe zu Beginn noch sehr schwer ist und mindestens Stufe 55 empfohlen wird. Liegt Eivor also noch deutlich unter dieser Stufe, arbeitet ihr am besten weiter die Hauptmissionen ab und folgt dabei der Story.

Seid ihr sehr selbstbewusst und sucht eine echte Herausforderung, könnt ihr die Quest natürlich auch mit einem geringeren Level starten. Aber sagt hinterher nicht, dass wir euch nicht gewarnt hätten!

Was sind eigentlich Berserker?

Die englische Seite Dictionary.com definiert das englische Adjektiv „berserk“ als einen Zustand gewalttätiger oder zerstörerischer Wut mit einem Schuss Verwirrtheit und Wildheit. Umgangssprachlich wird der Begriff „Berserker“ heutzutage für eine Person verwendet, die sich in einem irrationalen oder gar aufgewühlten Geisteszustand befindet und aufgrund dessen die eigene Handlung nicht mehr kontrollieren kann oder will.

Die Bedeutung des Wortes hat ihren Ursprung bei den Berserkern der Wikinger, den wilden Kriegern, die dafür bekannt waren, in unkontrollierbarer, tranceartiger Wut zu kämpfen, und die angeblich in der Lage waren, scheinbar unmögliche übermenschliche Kraftakte zu vollbringen – so zumindest die Sagen, die die Krieger in einem gar glanzvollen Licht darstellen wollen.