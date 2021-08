Assassin’s Creed Valhalla ist zwar bald ein Jahr alt, aber es geht immer weiter mit neuem Inhalt. Das Action-Adventure erhält jetzt einen neuen DLC und es geht nach Frankreich. Damit ihr euch gut auf Die Belagerung von Paris vorbereiten könnt, fassen wir für euch die wichtigsten Infos zusammen.

Assassin’s Creed Valhalla: Das ist der DLC Die Belagerung von Paris

Die Reise von Eivor nach Paris, um dort um die Stadt zu kämpfen, geht schon sehr bald los.

Hier sind die wichtigsten Eckdaten im Überblick:

Wann erscheint Die Belagerung von Paris ? Der DLC wird für alle am 12. August freigeschaltet. Season Pass-Besitzer auf PC und Xbox Series X/S dürfen schon am 11. August loslegen.

? Die Uhrzeiten nach deutscher Zeit der einzelnen Plattformen im Überblick Ubisoft Connect (PC) Season Pass: 11. August, 14 Uhr Einzelkauf: 12. August, 11 Uhr Epic Games Store (PC) Season Pass: 11. August, 14 Uhr Einzelkauf: 12. August, 17 Uhr Xbox Series X/S und Xbox One Season Pass: 11. August, 14 Uhr Einzelkauf: 12. August, 00:01 Uhr PlayStation 5 und PlayStation 4 Season Pass und Einzelkauf: 12. August, 01 Uhr Stadia Season Pass und Einzelkauf: 11. August, 14 Uhr

Wie lange dauert der DLC ? Ihr werdet zum Durchspielen ungefähr zehn Stunden benötigen

?

So viel kostet der neue DLC: Habt ihr den Season Pass, die Gold- oder die Ultimate-Edition, dann könnt ihr ohne weitere Kosten auf den DLC zugreifen. Der DLC-Inhalt kostet euch einzeln 24,99 Euro. Der Season Pass mit zwei weiteren DLCs ist für 40 Euro regulär erhältlich. Jedoch sind Bundles und der Season Pass des Öfteren im Angebot.

Bei der Belagerung von Paris geht es actionreich zu. © Ubisoft

„Die Belagerung von Paris“ ist nicht der letzte DLC zu Valhalla. Ubisoft beendet mit dem neuen Inhalt lediglich den ersten Season Pass, aber es sollen noch weitere DLCs bis mindestens 2022 veröffentlicht werden.

Was euch erwartet, zeigt der neueste Trailer:

Darum geht’s in Belagerung von Paris

Als Eivor werdet ihr in das Königreich von Westfranken geschickt, um dort die Wikinger zu unterstützen, die derzeit Paris stürmen wollen. Ihr müsst gegen die Truppen von Kaiser Karl III. auf dem Meer, vor den Mauern aber auch in der Stadt antreten. Vor allem in Paris sind eure Fähigkeiten als Assassine gefragt, da ihr euch einigen Intrigen stellen müsst.

Der Spitzname des damaligen Kaisers war Charles the Fat. So sieht er im Spiel aus:

Kaiser Karl III. wird euch im neuen DLC das Leben schwer machen. ©Ubisoft

Im Laufe der Geschichte trefft ihr auf die Frau des Kaisers:

Die Frau des Kaisers Richardis spielt ebenfalls eine wichtige Rolle während der Belagerung. ©Ubisoft

Historisches Ereignis: Tatsächlich handelt es sich bei der Belagerung um ein überliefertes Ereignis. Zwischen den Jahren 885 bis 886 haben dänische Wikinger bereits versucht, die Stadt einzunehmen. Wie auch im Spiel kamen dabei Steingeschosse per Katapulte zum Einsatz. Im Oktober 886 wurde die Belagerung durch eine Tributzahlung des fränkischen Kaisers an die Dänen abgebrochen.

Keine Nebenmissionen: Die Geschichte von „Die Belagerung von Paris“ findet ausschließlich in den Hauptmissionen statt. Es gibt in dem knapp zehnstündigen Abenteuer keine Nebenaktivität, die euch über die Geschichte hinaus fesselt.

Das erwartet euch ansonsten spielerisch im DLC:

Neuer Geheimorden mit Assassinen-Zielen Nicht verteilt in der Open World, sondern als vorgegebene Missionsziele

Neue Waffentypen Sense Kurzschwert

Neue Gegnertypen , wie die schwerbewaffneten, fränkischen Ritter

, wie die schwerbewaffneten, fränkischen Ritter Neue Ausrüstungsgegenstände und legendäre Waffen

Ratten plagen die Straßen von Paris und können euch aber auch Gegner angreifen

plagen die Straßen von Paris und können euch aber auch Gegner angreifen Neue Figuren in der eigenen Siedlung

„Assassin’s Creed Valhalla“ ist erhältlich für PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One und PC und Google Stadia.