Die kommende Assassin’s Creed Valhalla-Erweiterung hat endlich einen finalen Releasetermin spendiert bekommen. Bereits in knapp zwei Wochen verschlägt es euch in Die Belagerung von Paris in das mittelalterliche Frankenreich, in dem es Eivor mit Karl dem Dicken zu tun bekommt.

Die Belagerung von Paris erscheint im August

Bereits am 12. August 2021 können Spieler*innen in den neuen DLC zu „Assassin’s Creed Valhalla“ eintauchen. Anders als im letzten Add-on Zorn der Druiden basiert die neue Erweiterung auf historischen Ereignissen und nimmt sich die wohl wichtigste Eroberungsschlacht in der Geschichte der Wikinger als Thema.

Was steckt im neuen DLC? Der neue DLC spielt im Jahr 885 und ist damit rund zwölf Jahre nach den Geschehnissen des Hauptspiels angesiedelt. In der französischen Hauptstadt nimmt es Eivor mit Karl dem Dicken und seiner Gefolgschaft auf, die die Wikinger aus Frankreich und Großbritannien vertreiben möchten. Dabei wartet „Die Belagerung von Paris“ mit brandneuen Feinden, neuen Waffen, Fähigkeiten und Ausrüstungsgegenständen auf.

Zudem verrät der Leak der Trophäenliste, dass ihr einen neuen Waffentyp schwingen dürft, während die beliebten Black-Box-Infiltrationsmissionen mit dem DLC endlich ihr Comeback feiern. Diese gewähren Spieler*innen die volle Freiheit selbst zu bestimmen, wie sie ein bestimmtes Ziel eliminieren.

„Die Belagerung von Paris“ ist Bestandteil des Season-Pass von „Assassin’s Creed Valhalla“ und steht darüber hinaus auch als separater Download zur Verfügung.

AC Valhalla: Neue Raubzug-Saison, Sigrblot-Fest & Einhandschwert

Schon deutlich früher startet die neue Raubzug-Saison. Bereits ab dem 29. Juli könnt ihr euch in das Sigrblot-Fest (Siegesfest) stürzen, an neuen Aktivitäten teilnehmen und zahlreiche neue Belohnungen einsacken.

Wie lange geht das Event? Die Feierlichkeiten werden bis zum 19. August 2021 in der Siedlung von Hraefnathorp zur Verfügung stehen.

Was steckt in dem Event? Neben drei neuen Quests wartet das kostenlose Event mit einem Spottstreit-Turnier und neuen Örlög-Gegner*innen auf, die euch für den Abschluss mit Dekorationen für die Siedlung, Ausrüstungsgegenständen und Waffen belohnen. Für eine begrenzte Zeit steht das Einhandschwert „Skrofnung“ mit Sigrblot-Marken im Festladen zur Verfügung.

Wie starte ich das Siegesfest?

Um am Sigrblot-Fest teilzunehmen, muss England erreicht und einer der ersten Handlungsbögen abgeschlossen sein, Grantebridgescire oder Ledecestrescire. Die Siedlung muss mindestens auf Level 2 aufgestuft sein. Im Laufe der Season wird es zudem ein neues Karten-Pack für die Flussraubzüge geben, in dem ihr neue Ziele an den Flüssen von Francia und Irland unsicher machen könnt.

