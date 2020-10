Assassin’s Creed Valhalla: So funktioniert der dynamische Charakterwechsel mit Eivor

In weniger als einem Monat soll Assassin’s Creed Valhalla offiziell erscheinen. So kurz vor Release werden natürlich nochmal einige Informationen offenbart, die unsere Vorfreude zusätzlich steigern.

So hat sich Narrative Director Darby McDevitt via Twitter ein wenig konkreter zur Charakterwahl geäußert und spannende Infos zu Female und Male Eivor offenbart. Wie es aussieht, könnt ihr nämlich nicht nur permanent zwischen den beiden Geschlechtern wählen, sondern auch den Animus eure Wahl treffen lassen. Wie das geht, erklären wir euch hier.

Assassin’s Creed Valhalla lässt den Animus entscheiden

Wie McDevitt erklärt, ist keiner der beiden Charaktere der Hauptkanon. Streng genommen sind es nämlich beide Versionen von Eivor, so sieht es auch die Standardeinstellung von Ubisoft vor. Hierbei könnt ihr den Animus darüber entscheiden lassen, an welchem Punkt der Geschichte ihr zur weiblichen oder männlichen Variante eures Protagonisten wechselt. Im Startbildschirm des Spiels sieht diese Funktion so aus:

© Ubisoft/ via IGN

Kann ich diese Einstellung ändern? Sollte euch der dynamische Wechsel zwischen den beiden Charakteren ab einem gewissen Punkt nicht mehr zusagen, könnt ihr diese Einstellung auch jederzeit widerrufen und dauerhaft zu nur einem der beiden Eivor wechseln.

Was bedeutet das für die Story?

Damit wäre endgültig die Frage geklärt, wie die Entwickler es lösen wollen, kein Geschlecht als alleinigen Kanon festzulegen. Bei Assassin’s Creed Odyssey wurde von einigen Spielern kritisiert, dass die Story zu stark auf die weibliche Hauptfigur Kassandra zugeschnitten gewesen sei. Andere wiederum meinten, es wäre zu sehr an ihren Bruder Alexios angepasst gewesen.

Assassin’s Creed Valhalla: Packender Story-Trailer verrät mehr über Eivor und die Handlung

Mit „Assassin’s Creed Valhalla“ will Ubisoft dieses Problem umgehen und erkläre bereits früh, dass beide Geschlechter vollkommen gleichwertig für den Fortlauf der Geschichte seien. Mit dem nun offenbarten dynamischen Wechsel wird klar, wie dieses Vorhaben umgesetzt wird.

Wie funktioniert der Wechsel? Laut McDevitt erfolgt der Wechsel dabei nicht zufällig, sondern nur, wenn es in diesem Moment für die Story absolut sinnvoll und notwendig ist. Es geschieht demnach auch nicht in regelmäßigen Abständen, sondern nur in dafür vorgesehenen Situationen und soll die Geschichte um coole Hinweise und Infos erweitern. Eure Fortschritte oder Inhalte wie Frisuren, Tattoos, Ausrüstung und Co werden dabei übertragen.