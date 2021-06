Assassin’s Creed Valhalla: Discovery Tour heißt Zeitalter der Wikinger und erscheint im Herbst 2021

Assassin’s Creed Valhalla ist selbstverständlich Teil der Ubisoft Forward gewesen und neben einen ersten Einblick in den zweiten DLC Die Belagerung von Paris sowie einen möglichen Ausblick auf eine dritte Story-Erweiterung im 2. Post-Launch-Jahr, wurde nun offiziell die Discovery-Tour angekündigt, mit dem überaus passenden Titel: Das Zeitalter der Wikinger.

Viking Age, die Discovery Tour für Assassin’s Creed Valhalla

Wie schon in AC Odyssey und Origins wird auch „Assassin’s Creed Valhalla“ mit einer Discovery Tour ausgestattet. Der Release davon ist für den Herbst 2021 geplant und wird Spielenden das Zeitalter der Wikinger spielend näher bringen.

Was ist die Discovery Tour? Mit diesem Lernmodus kann die Spielwelt von Valhalla interaktiv und frei von jeglicher Gewalt erkundet werden. Die Tour wurde gemeinsam mit Fachleuten entwickelt, um das Wissen über die Ära der Wikinger authentisch erlebbar zu machen und so historisch exakt wie möglich in die Welt von AC Valhalla zu verbauen.

Wie viel kostest der Modus? Die Discovery Tour wird für alle Besitzer*innen von „Assassin’s Creed Valhalla“ komplett kostenlos zur Verfügung stehen. Das geplante Update im Herbst wird den Modus einfach ins Spiel integrieren. Darüber hinaus kann eine eigenständige, digitale PC-Version erworben werden, die über Ubisoft Connect zur Verfügung steht.

Post-Launch-Inhalte werden 2022 fortgesetzt

Ubisoft bestätigt außerdem, dass AC Valhalla auch ein zweites Jahr lang vollen Support erhält. Darunter sind viele weitere kostenfreie Inhalte und Events. Ab sofort ist darunter auch die Basim-Montur, die bereits jetzt über Ubisoft Connect erhältlich ist. In den nächsten Wochen folgt außerdem das Ein-Hand-Schwert als neue Waffe.

Der zweite DLC wird im Sommer 2021 erscheinen. Die Belagerung von Paris ist Teil des Season Pass, kann jedoch ebenso separat erworben werden.

