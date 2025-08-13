Assassin’s Creed – Ubisoft bringt Templer-Konflikt zurück in neue Spiele

Die Assassin’s Creed-Reihe, die 2007 von Ubisoft ins Leben gerufen wurde, gehört zu den bedeutendsten Spieleserien der Gaming-Geschichte. Die Serie erkundet historische Schauplätze und verknüpft fiktive Charaktere mit realen historischen Ereignissen und Figuren. Der zentrale Konflikt zwischen den Assassinen und den Templern ist das Herzstück der Serie und zieht sich durch die verschiedenen Erzählungen.

In den letzten Jahren haben sich die Spiele der Reihe jedoch von diesem zentralen Konflikt entfernt und sind eher in Richtung der jeweiligen Umgebung und deren Geschichte gegangen. Assassin’s Creed Shadows, der neueste Teil der Serie, verzichtet ganz auf die Templer. Dies könnte sich jedoch bald ändern, da Ubisoft neue Informationen zur Zukunft der Serie veröffentlicht hat.

Ubisoft gibt Hinweise auf die Rückkehr zum Templer-Konflikt

Was hat Ubisoft über die Zukunft von Assassin’s Creed verraten? In einem kürzlich abgehaltenen AMA (Ask Me Anything) auf Reddit beantworteten Entwickler von Ubisoft Fragen der Fans. Luc Plante von Ubisoft äußerte sich hier zur Rückkehr des Assassinen-Templer-Konflikts. Er erklärte, dass dieser Konflikt stets ein zentraler Bestandteil der Serie gewesen sei. In Shadows habe man zunächst den Protagonisten in die neue Umgebung eingeführt, bevor man den Konflikt weiter ausbaut. Die Spieler könnten in naher Zukunft mit tiefergehenden Inhalten zu diesem Thema rechnen.

Diese Aussage lässt Raum für Spekulationen. Ubisoft könnte entweder eine neue Hauptgeschichte mit dem klassischen Templer-Konflikt entwickeln oder aber eine Erweiterung für Assassin’s Creed Shadows veröffentlichen, die sich diesem Thema widmet. Das Ende von Shadows ist offen gestaltet, was Raum für neue Entwicklungen mit den Charakteren Naoe und Yasuke lässt.

Erweiterungen und zukünftige Spiele

Welche Pläne gibt es für Erweiterungen und neue Spiele? Am 16. September 2025 erscheint die erste Erweiterung für Assassin’s Creed Shadows mit dem Titel Claws of Awaji, die die Geschichte fortsetzt. Diese Erweiterung könnte der Beginn weiterer Inhalte sein, die den Assassinen-Templer-Konflikt in den Mittelpunkt rücken.

Darüber hinaus gibt es Gerüchte über ein Remake von Assassin’s Creed IV: Black Flag. Der Synchronsprecher von Edward Kenway deutete ein zukünftiges Projekt von Ubisoft an, das möglicherweise eine Rückkehr zum klassischen Konflikt beinhaltet. Assassin’s Creed IV: Black Flag gilt als eines der besten Spiele der Serie, und ein Remake würde sicherlich viele Fans erfreuen.

Ubisofts Ansatz und die Entwicklung der Serie

Wie hat sich die Assassin’s Creed-Serie entwickelt? Die Assassin’s Creed-Serie ist bekannt für ihre ambitionierten visuellen Darstellungen, ihr Spieldesign und ihre Erzählungen. Kritiker bemängelten jedoch den jährlichen Veröffentlichungszyklus und häufige Bugs. Trotz dieser Kritikpunkte ist die Serie mit über 200 Millionen verkauften Exemplaren äußerst erfolgreich und gilt als eine der bestverkauften Videospiel-Franchises aller Zeiten.

Ubisoft, der Entwickler der Serie, ist eines der größten Unternehmen der Videospielbranche mit Hauptsitz in Frankreich. Die Firma hat sich von physischen Verkäufen hin zu digitalen Modellen entwickelt und bietet Abonnements wie Ubisoft+ an. Trotz finanzieller und kultureller Herausforderungen in den letzten Jahren bleibt Ubisoft ein zentraler Akteur in der Branche.

